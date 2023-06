GNW-Adhoc: Max Ventures Mallorca plant, die Balearen zum Silicon Valley Europas zu machen

^Max Ventures (https://www.maxventures.es/), eine vielseitige Risikokapitalgesellschaft mit Sitz in Palma de Mallorca, hat erfolgreich verschiedene Startup-Unternehmen identifiziert, überprüft und in sie investiert, deren Aktivitäten vom Gastgewerbe über das Gesundheitswesen bis hin zu Yachtdienstleistungen reichen. PALMA DE MALLORCA, Spanien, June 23, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Max Ventures ist ein Unternehmen, das eine einzigartige Kombination aus Startkapital, Mentorenschaft für Start-ups, Bildungsprogrammen und einem Netzwerk von Unternehmensengeln bietet. Der Venture-Capital-Geber begann mit einem Kapital von 1 Mio. EUR, bewertete seit seiner Gründung im Oktober 2022 Dutzende von Startups und hat nun seine ersten Investitionen in Startups abgeschlossen. Mallorca ist seit langem ein führendes Urlaubsziel und entwickelt sich nun zu einem Hotspot für digitale Nomaden. Da immer mehr Menschen eine bessere Lebensqualität anstreben, entstehen auf dieser schönen Insel immer mehr Tech- Startups. ?Warum sollten Sie es sich nicht gut gehen lassen?", so der Gründer Patrick Visser. ?Wenn Sie die Möglichkeit haben, Ihre beruflichen Träume zu verfolgen und gleichzeitig einen fantastischen Lebensstil, erstklassige Strände und sonniges Wetter zu genießen, warum sollten Sie diese Möglichkeit nicht ergreifen?" General Manager Toni Grunwald bestätigte heute die Investition von Max Ventures in die folgenden Startups: IKI Health (https://iki.health/). Dr. Patrícia Puiggròs, Instagram-Influencerin und Veteranin im Gesundheitswesen, hat eine Gesundheits-App entwickelt, die Patienten mit chronischen Schmerzen helfen soll. Die App ermöglicht es Therapeuten, ihre täglichen Pflegeaufgaben zu rationalisieren und dadurch mehr Freiheit zu gewinnen, das Vertrauen der Patienten zu stärken sowie die finanziellen und klinischen Vorteile zu steigern. Intelligente Schließfachsysteme von Columat (https://www.columat.com/). Die hochmoderne Technologie des Unternehmens ermöglicht es den Kunden, Produkte sicher und temperaturgenau zu lagern. Gefrorene, gekühlte, umluftfreie oder heiße intelligente Schließfachsysteme sind auf die individuellen Bedürfnisse jedes Verbrauchers und jedes Produkts abgestimmt, wobei die Anwendungen von der Pharmaindustrie bis zum Einzelhandel reichen. Columat hat seine #SmartLocker- Sammelstelle auf dem PICK&PACK-Forum in Madrid mit großem Erfolg vorgestellt und hat die Systeme bereits im Carrefour in Andorra sowie auf dem Stadtmarkt in Pamplona aufgestellt und einen Vertrag über die Installation der Systeme an Bahnhöfen rund um Barcelona abgeschlossen. Yachtdrop (https://www.yachtdrop.com/home) ist ein Dienstleistungsunternehmen, das eCommerce-Aktivitäten, vollständig verwaltete Lagerhäuser, fachkundige Bestandsverwaltung und Echtzeit-Liefertechnologie und -service für Yachtunternehmen anbietet, vom Tagescharter bis hin zu Schiffen in Privatbesitz. Kürzlich sicherte sich das Unternehmen eine Investition durch Max Ventures Mallorca, die es ihm ermöglichte, ein neues Büro im prestigeträchtigen Puerto Portals zu eröffnen und seine Geschäftsprozesse zu verfeinern. Iberiantax (https://www.iberiantax.com/), ein dynamisches Startup, das sich der Vereinfachung der Steuererklärung für Nichtansässige in Spanien widmet. Iberiantax verfügt über ein tiefes Verständnis des spanischen Steuerrechts und bietet effiziente und transparente Dienstleistungen an, die den Kunden helfen, sich in der fremden Steuerlandschaft mit Leichtigkeit und Vertrauen zurechtzufinden. Seit seiner Gründung im Jahr 2021 hat Iberiantax die Anzahl der über seine Website eingereichten Steuererklärungen jedes Jahr verdoppelt und strebt allein für 2023 eine Zahl von über 4000 an. Schließlich wurde eine Investition in BeGekko (https://es.linkedin.com/company/begekko) getätigt. Dieses Startup aus dem Bereich der Technologie für das Gastgewerbe bietet Hotels und Gastgewerbemarken im Tourismussektor ?Mystery Guest"-Audits an. Die hochkarätigen Branchenexperten, die für das Unternehmen tätig sind, führen anonyme Besuche und Bewertungen durch, um die Qualität der Dienstleistungen und das Kundenerlebnis in den Einrichtungen zu beurteilen und darüber zu berichten. Das Unternehmen gewinnt Hotels für sein B2B-SaaS-Angebot und nutzt die erhaltenen Investitionen, um die Funktionalitäten und Dienstleistungen, die es seinen Kunden anbietet, zu erweitern. Nach dem erfolgreichen Start von Max Ventures ist nun alles bereit dafür, den Fonds auf 10 Mio. EUR zu erweitern, und es wird nach gleichgesinnten Unternehmensengeln und Investoren gesucht, die sich dem Fonds als Limited Partner anschließen möchten. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Toni Grunwald unter +34 632 035 713, toni@maxventures.es oder über www.maxventures.es (http://www.maxventures.es/). °