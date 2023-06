Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zu Plänen für eine Krankenhaus-Reform

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Rundschau" zu Plänen für eine Krankenhaus-Reform:

"Bei der Wahl einer Klinik sticht Qualität mit Abstand die Wohnortnähe. Die Spezialisierung in der Medizin schreitet voran. Allrounder brauchen wir in den Hausarztpraxen. Unbedingt. In den Krankenhäusern hingegen benötigen wir Expertinnen und Experten, die auf ihren Fachgebieten auf dem aktuellsten Stand sind. Das Entwicklungstempo in der Medizin ist rasant. Auch weiterhin sind Krankenhäuser vonnöten, die sich um einfache Fälle kümmern - etwa auf dem Land. Doch wenn Know-how gefragt ist, ist das Krankenhaus um die Ecke selten die beste Adresse. Gesundheitsminister Karl Lauterbach legt mit seiner Krankenhausreform die Weichen in die richtige Richtung. Jetzt sollte es schnell gehen."/DP/jha