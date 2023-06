Vaillant wächst dank des boomenden Wärmepumpengeschäfts kräftig

REMSCHEID (dpa-AFX) - Die hohe Nachfrage nach Wärmepumpen hat dem Heiztechnikanbieter Vaillant im vergangenen Jahr einen Wachstumsschub beschert. Der Umsatz der Vaillant Group 2022 stieg um 11 Prozent auf 3,7 Milliarden Euro, wie das Familienunternehmen am Freitag mitteilte. Wachstumstreiber war der Bereich Wärmepumpen mit einem Plus von mehr als 75 Prozent. Vaillant sei damit auf diesem Feld deutlich stärker gewachsen als der europäische Gesamtmarkt und zähle mittlerweile zu den drei größten Wärmpumpenanbietern in Europa, hieß es. Auch der Umsatz mit Gasheizgeräten sei in einem insgesamt rückläufigen Markt noch einmal um 6 Prozent gestiegen.

Mit einem Absatz von mehr als 2,5 Millionen Heizungen und fast einer Million Warmwassergeräten habe das Unternehmen seine führende Position auf dem Weltmarkt behauptet. Die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhöhte sich demnach von 16 000 auf 17 000. Zum Gewinn machte das Familienunternehmen keine Angaben.

Schon seit 2016 ist Vaillant dabei, das Geschäft mit Wärmepumpen Schritt für Schritt auszubauen. In diesem Herbst soll die Serienproduktion in einem neuen Werk in der Slowakei beginnen. Mit der Fabrik verdoppelt das Unternehmen, das Wärmepumpen auch in Deutschland, Frankreich und England fertigt, seine Kapazitäten auf mehr als eine halbe Million Wärmepumpen pro Jahr.

Am Stammsitz des Unternehmens in Remscheid entsteht zurzeit außerdem eine neue Fabrik zur Fertigung von Elektronikkomponenten. Bereits 2024 sollen aus dieser Fertigungsstätte weltweit alle Standorte der Vaillant Group mit Elektronikbaugruppen beliefert werden, die für Regelung und Steuerung moderner Wärmepumpensysteme notwendig sind./rea/DP/jha