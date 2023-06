Hofreiter: Wagner-Aufstand in Russland Chance für die Ukraine

BERLIN (dpa-AFX) - Der Grünen-Politiker Anton Hofreiter sieht angesichts des gewaltsamen Aufstands der Söldnerarmee Wagner in Russland neue Chancen für die Ukraine. "Wenn es zu kriegerischen Auseinandersetzungen innerhalb Russlands kommt, wird Putin seinen Fokus aufs Inland legen müssen, um seine Macht zu erhalten", sagte der Europapolitiker am Samstag der Funke Mediengruppe. Das könne es den Ukrainern erleichtern, besetzte Gebiete zurückzuerobern und die Kontrolle über ihr Staatsgebiet zurückzuerlangen. "Es handelt sich um die größte innenpolitische Bedrohung Putins seit Kriegsbeginn."

Laut Hofreiter ist eine Prognose darüber, wie sich die Situation in Moskau entwickeln könnte, schwierig: "Vieles hängt davon ab, wie sich die russische Nationalgarde gegenüber den Wagner-Einheiten verhält. Gleichzeitig muss sich zeigen, ob die Wagner-Truppen weiterhin zu Prigoschin stehen und den Marsch auf Moskau fortsetzen."

Zuvor war der monatelange Machtkampf zwischen der russischen Führung und dem Söldnerchef Jewgeni Prigoschin eskaliert. Der Chef der privaten Wagner-Truppe brachte nach eigenen Angaben im südrussischen Rostow am Don wichtige militärische Objekte unter seine Kontrolle. In Moskau war daraufhin der Anti-Terror-Notstand verhängt worden. Putin stellte sich am Samstag öffentlich gegen Prigoschin und brandmarkte ihn als "Verräter".

Hofreiter warb angesichts der neuen Situation für einen engen Austausch innerhalb der EU und Nato. Die Bundesregierung müsse sich auf unterschiedliche Szenarien einstellen. Er forderte eine Ausweitung der Unterstützung für die Ukraine./vrb/DP/zb