Ukrainische Armee meldet Geländegewinne im Donezker Gebiet

KIEW/BACHMUT (dpa-AFX) - Die ukrainische Armee hat nach eigenen Angaben im östlichen Donezker Gebiet Geländegewinne erzielt. "Die Ostgruppierung der Truppen hat heute eine Offensive an mehreren Abschnitten zugleich begonnen", schrieb Vize-Verteidigungsministerin Hanna Maljar am Samstag bei Telegram. Dabei seien die russischen Truppen um die Stadt Bachmut zurückgedrängt worden. An anderen Frontabschnitten im Luhansker und Donezker Gebiet seien Angriffe russischer Einheiten abgewehrt worden.

An den Frontabschnitten in der Südukraine gehe die vor knapp drei Wochen gestartete ukrainische Offensive weiter. Es gebe harte Kämpfe mit hohen Verlusten auf russischer Seite, erklärte sie weiter. Die Angaben der Kriegsparteien lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Die Ukraine wehrt seit 16 Monaten eine russische Invasion ab./ast/DP/zb