Aktien New York Schluss: Dow stabil - Tech-Werte unter Druck

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte haben sich am Montag richtungslos gezeigt. Während die Standardwerte an der Wall Street nur leichte Verluste verzeichneten, setzten sich die Gewinnmitnahmen bei den zuvor deutlicher gestiegenen Technologietiteln an der Nasdaq fort. Vor allem die anhaltenden Konjunktur- und Zinssorgen mahnten die Tech-Anleger zur Zurückhaltung.

Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Minus von 0,04 Prozent bei 33 714,71 Punkten. Am Freitag hatte der Leitindex den fünften Tag in Folge tiefer geschlossen und den größten Wochenverlust seit Anfang März verbucht. Der marktbreite S&P 500 sank am Montag um 0,45 Prozent auf 4328,82 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor 1,36 Prozent auf 14 689,02 Punkte./edh/he