Bitcoin Kurs temporär bei über 31.500 Dollar auf Jahreshoch – Anleger lechzen nach ETF

Auch zu Wochenbeginn fiebern Anleger der erstmaligen Zulassung eines physisch besicherten Bitcoin-ETFs auf US-amerikanischen Grund und Boden entgegen. Bereits am vergangenen Freitag war der Bitcoin bei über fast 31.500 Dollar auf den höchsten Stand seit einem Jahr geklettert. Am Montag machen Anleger jedoch zunächst Kasse und versilbern ihre jüngsten Gewinne. Mit rund 30.300 Dollar je Bitcoin-Einheit notiert auf Wochensicht aber immer noch ein Plus von rund 14 Prozent auf der Kurstafel.

Fantasien um mögliche Zulassung eines Bitcoin-Spot-ETFs von Blackrock hält Anleger weiter bei der Stange

Dass der größte Vermögensverwalter der Welt einen derartigen Schritt wagt, lässt Anleger rund um den Globus hellhörig werden. Blackrock hatte vor rund 1,5 Wochen einen entsprechenden Antrag für einen Bitcoin-ETF auf Spotbasis eingereicht. Eine finale Zulassung wäre ein Ritterschlag für Bitcoin und Co. Digitalanlagen dürften dann einen Schritt näher im Mainstream landen. Aktuell liegen zahlreiche Anträge auf einen entsprechenden ETF in den Schubladen der Aufsichtsbehörde SEC.