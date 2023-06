Finanzielle Schwierigkeiten: 'nd'-Kioskverkauf unter der Woche endet

BERLIN (dpa-AFX) - Die linke Tageszeitung "nd" wird voraussichtlich ab 1. August unter der Woche nicht mehr am Kiosk zu kaufen sein, sondern nur noch am Wochenende. Das bestätigte Geschäftsführer Rouzbeh Taheri am Montag der Deutschen Presse-Agentur und nannte finanzielle Schwierigkeiten als Grund. Zuvor hatte das Blatt selbst darüber berichtet. Abonnenten sollen weiterhin auch unter der Woche die gedruckte Zeitung erhalten. Es gebe 12 000 Abonnenten, die die Zeitung unter der Woche beziehen, am Wochenende seien es 17 000.

Seit 2022 wird das Blatt mit Sitz in Berlin, das früher "Neues Deutschland" hieß, von einer Genossenschaft herausgegeben. Davor hatten sich die Gesellschafter, darunter die Linkspartei, zurückgezogen. Das Blatt erschien erstmals nach dem Zweiten Weltkrieg 1946 und war in der DDR eine Zeitung der Staatspartei SED.

Taheri führte aus, dass der Finanzplan bislang nicht aufgegangen sei. Ukraine-Krieg, Inflation, steigende Preise und eine sinkende Auflage seien zusammengekommen. Es gebe einen Fehlbetrag von mehr als 600 000 Euro, den man durch das Eigenkapital habe decken können, um nicht in eine Verlustzone zu kommen. Taheri betonte zugleich, man sehe eine realistische Chance, die Krise zu überwinden./rin/DP/nas