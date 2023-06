GNW-Adhoc: CertiK erweitert die Sicherheitspartnerschaft mit OKX

^New York, June 26, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- CertiK, das weltweit führende Unternehmen im Bereich Blockchain-Sicherheit, freut sich, den erfolgreichen Abschluss eines Sicherheitsaudits für die BRC-20 Token-Verträge von OKX bekannt zu geben. Dies ist ein wichtiger Schritt, um Ordinals auf die Bitcoin-Blockchain zu bringen, ein Meilenstein in der Krypto- und Blockchain-Industrie. OKX, eine der größten Kryptowährungsbörsen der Welt, bekräftigt sein Engagement für die Wurzeln der Krypto-Revolution - Bitcoin - und wird die Innovation im Bereich der BRC-20-Transaktionsindexierung auf der Bitcoin-Blockchain vorantreiben. Diese zukunftsweisende Initiative verkörpert das Engagement von OKX für die Förderung eines wirklich dezentralen freien Marktes. Diese und künftige Prüfungen werden OKX dabei helfen, detaillierte Operationen einzuleiten, die darauf abzielen, diese neue Token-Technologie nahtlos in seine Plattform zu integrieren. Die Roadmap der Börse sieht die Unterstützung von Einschreibungen vor, wodurch die Investitionsmöglichkeiten für die vielfältige Nutzerbasis erweitert werden. Darüber hinaus wird die Plattform ihre Handelskapazitäten erweitern, indem sie den Kauf, den Verkauf, den Transfer und das Anbieten sowohl von Token als auch von Bitcoin NFTs ermöglicht. "Wir freuen uns, unsere Sicherheitspartnerschaft mit OKX zu erweitern. Als CertiK war es schon immer unser Ziel, die Sicherheit und Transparenz im Blockchain-Bereich zu verbessern, und diese Zusammenarbeit ist ein großer Schritt in Richtung dieses Ziels", sagte Jason Jiang, Chief Business Officer bei CertiK. "Die Integration dieses neuen Token-Standards in die OKX-Plattform ist ein wichtiger Meilenstein für uns. Diese Entwicklung entspricht nicht nur dem Interesse unserer Community, sondern bietet auch robuste, sichere und einfach zu bedienende Tools für den Umgang mit diesen Token", sagte Jason Lau, Chief Innovation Officer bei OKX. Über CertiK CertiK ist ein Pionier auf dem Gebiet der Blockchain-Sicherheit, der erstklassige KI-Technologie einsetzt, um Blockchain-Protokolle und Smart Contracts zu schützen und zu überwachen. CertiK wurde 2018 von Professoren der Yale University und der Columbia University gegründet und hat es sich zur Aufgabe gemacht, die web3-Welt zu sichern. CertiK wendet bahnbrechende Innovationen aus dem akademischen Bereich auf Unternehmen an und ermöglicht die Skalierung unternehmenskritischer Anwendungen mit Sicherheit und Korrektheit. Als eines der am schnellsten wachsenden und vertrauenswürdigsten Unternehmen im Bereich Blockchain-Sicherheit ist CertiK ein echter Marktführer. Bis heute hat CertiK mit fast 4.000 Unternehmenskunden zusammengearbeitet, digitale Vermögenswerte im Wert von über 360 Milliarden Dollar gesichert und fast 70.000 Schwachstellen im Blockchain-Code aufgedeckt. Zu unseren Kunden gehören führende Projekte wie Aave, Polygon, Binance Smart Chain, Yearn Finance und Chiliz. CertiK wird von Insight, Partners, Sequoia, Tiger Global, Coatue Management, Lightspeed, Advent International, SoftBank, Hillhouse Capital, Goldman Sachs, Coinbase Ventures, Binance, Shunwei Capital, IDG Capital, Wing, Legend Star, Danhua Capital und anderen Investoren unterstützt. Über OKX OKX ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen, das die Zukunft des Web3 aufbaut. OKX ist bekannt als die schnellste und zuverlässigste Krypto- Handelsplattform für Investoren und professionelle Händler auf der ganzen Welt und die Krypto-Börse von OKX ist die zweitgrößte weltweit nach Handelsvolumen. Zu den führenden Selbstverwahrungslösungen von OKX gehört die Web3-kompatible OKX Wallet, die Nutzern eine bessere Kontrolle über ihre Vermögenswerte ermöglicht und gleichzeitig den Zugang zu DEXs, NFT-Marktplätzen, DeFi, GameFi und Tausenden von dApps erweitert. OKX arbeitet mit einer Reihe von weltweit führenden Marken und Sportlern zusammen, darunter: Manchester City F.C., Meister der englischen Premier League, McLaren Formel 1, das Tribeca Festival, Golfer Ian Poulter, Olympionike Scotty James und Formel-1-Fahrer Daniel Ricciardo. OKX hat sich zu Transparenz und Sicherheit verpflichtet und veröffentlicht monatlich seinen Reservenachweis. Wenn Sie mehr über OKX erfahren möchten, laden Sie die App herunter oder besuchen Sie: okx.com °