Griechenlands Premier Mitsotakis nach Wahl vor zweiter Amtszeit

- von Renee Maltezou und Angeliki Koutantou

Athen (Reuters) - Nach der Parlamentswahl in Griechenland steht der bisherige konservative Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis vor einer zweiten vierjährigen Amtszeit.

Seine Partei Neue Demokratie (ND) lag am späten Sonntagabend nach der Auszählung von 91 Prozent der Stimmen bei 40,5 Prozent. Damit würde sie dem Innenministerium zufolge nach dem neuen Wahlsystem 158 der 300 Sitze im Parlament erhalten. An zweiter Stelle folgte die linke Syriza von Ex-Regierungschef Alexis Tsipras mit einem Abstand von mehr als 20 Prozentpunkten. Bei einer ersten Wahl Ende Mai hatten die Konservativen zwar klar gesiegt, jedoch die Aufforderung zur Bildung einer Koalitionsregierung abgelehnt. Seitdem regiert in Griechenland eine Übergangsregierung.

"Ich persönlich fühle mich noch stärker verpflichtet, dem Land mit all meinen Fähigkeiten zu dienen", sagte Mitsotakis vor jubelnden Anhängern an der ND-Parteizentrale in Athen. Der 55-Jährige hat angekündigt, die Reformen im Land weiter voranzutreiben. Der ehemalige Banker will die Einkünfte aus der Tourismus-Industrie erhöhen, Arbeitsplätze schaffen und die Löhne in Richtung EU-Durchschnitt anheben. "Offensichtlich ist das eine schwere Niederlage", sagte dagegen der frühere Syriza-Finanzminister Euklid Tsakalotos dem Sender Skai TV. Unerwartet stark schnitt die Partei der Spartaner ab, die sich gegen Einwanderungen stellt. Sie dürfte 4,7 Prozent der Stimmen und damit 13 Sitze erhalten.

Der Sieg der Konservativen bei der ersten Wahl im Mai war damals bei Anlegern gut angekommen. Sie gingen davon aus, dass es keine Abkehr von der derzeitigen Haushaltsdisziplin geben werde. Die griechische Börse hatte zunächst deutlich zugelegt.

