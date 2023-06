Habeck - KfW soll mit Eigenkapital in Rohstoffprojekte einsteigen können

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Die staatliche Förderbank KfW soll nach dem Willen von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck mit Eigenkapital in Projekte zur Förderung wichtiger Rohstoffe in Europa investieren.

In Frankreich stünden für solche Zwecke bereits 500 Millionen Euro als Förderung bereit, in Italien eine Milliarde, sagte der Grünen-Politiker am Montag in Berlin nach einem Treffen mit seinen Amtskollegen aus den beiden Ländern. "Das wäre so ungefähr die Größenordnung, die da ja auch anzustreben wäre in Deutschland." Die Vorbereitungen seien abgeschlossen, das Wirtschaftsministerium wolle dies. Allerdings gebe es innerhalb der Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP noch keine Einigung, ergänzte Habeck mit Blick auf die seit Monaten zähen Verhandlungen zur Aufstellung des Haushalts für das nächste Jahr. Das Thema sei aber von überragender Bedeutung, weswegen ein Rohstofffonds auch in Deutschland wahrscheinlich sei.

Bislang laufen Förderungen in dem Bereich hierzulande vor allem über Bürgschaften. In den vergangenen Jahren sei in diesem Rahmen ein mittlerer einstelliger Milliardenbetrag bereitgestellt worden. Dies habe zur Erschließung neuer Quellen für mindestens ein Dutzend kritische Mineralien und Rohstoffe geführt. In diesem Bereich gebe es eine Abhängigkeit von China von teilweise bis zu 90 Prozent, was dringend geändert werden müsse.

Insgesamt wurde vereinbart, die Kooperation der drei größten Volkswirtschaften in Europa im Rohstoffbereich zu intensivieren. Dies sei auch ein Beitrag zu mehr Wirtschaftssicherheit in Europa, so Habeck. Eine Arbeitsgruppe der drei großen EU-Staaten zu kritischen Rohstoffen sei eingerichtet worden. Der Fokus werde auf der nachhaltigen Versorgung, der Weiterverarbeitung und dem Recycling liegen.

Die drei EU-Länder sollen deswegen nun konkrete Maßnahmen identifizieren. In einer Erklärung von Deutschland, Frankreich und Italien dazu hieß es, es gehe vor allem um Lithium, Nickel, Seltene Erden, Gallium und Wolfram. Diese seien beispielsweise zur Produktion von Solarzellen und Windturbinen wichtig. Auch Aluminium sollte zur Liste kritischer Rohstoffe hinzugefügt werden.

