Mindestlohn soll in zwei Schritten bis 2025 auf 12,82 Euro steigen

Berlin (Reuters) - Der gesetzliche Mindestlohn in Deutschland soll Anfang 2024 um 41 Cent auf 12,41 Euro pro Stunde steigen.

Dies schlug am Montag die Mindestlohn-Kommission aus Vertretern der Arbeitgeber und der Gewerkschaften vor, allerdings zum ersten Mal nicht im Konsens, sondern per Mehrheit gegen die Stimmen der Arbeitnehmerseite. In einem weiteren Schritt soll die Lohnuntergrenze Anfang 2025 auf 12,82 Euro erhöht werden. Die Empfehlung muss noch per Verordnung von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) umgesetzt werden, womit im Herbst gerechnet werden kann. Von der Erhöhung dürften annähernd sechs Millionen Beschäftigte direkt betroffen sein.

"Die Positionen lagen sehr weit auseinander", sagte die Vorsitzende der Mindestlohnkommission, Christiane Schönefeld, in Berlin. Es seien viele Varianten durchgesprochen worden. Sie habe dann den Vermittlungsvorschlag gemacht und per Mehrheit durchgesetzt. Damit hätten die Unternehmen Planungssicherheit. Die Arbeitgeber sprachen von einem schwierigen Umfeld. Die Arbeitnehmer betonten, das Ergebnis sei absolut nicht zufriedenstellend. Es handele sich lediglich um ein Plus von 3,4 und dann 3,3 Prozent, sagte Stefan Körzell vom Deutschen Gewerkschaftsbund. Das bedeute zwei Jahre mit Reallohnverlusten. Es hätte mindestens eine Anhebung von 13,50 Euro geben müssen.

Zuletzt war der Mindestlohn zum 1. Oktober 2022 in einem Sprung von 10,45 Euro auf 12,00 Euro angehoben worden. Die Anhebung war per Gesetz verfügt worden. Darauf hatte sich das Ampel-Bündnis aus SPD, Grünen und FDP in den Koalitionsverhandlungen Ende 2021 verständigt. Die Mindestlohn-Kommission wurde damals übergangen. Sie hatte zuletzt vor drei Jahren eine Empfehlung für eine vierstufige Erhöhung bis auf 10,45 Euro vorgeschlagen.

Bei der Entscheidung soll sich die Kommission an der Tariflohnentwicklung orientieren, aber auch die Sicherung von Beschäftigung im Blick haben. Noch nie seit Einführung des gesetzlichen Mindestlohns im Jahr 2015 hatte es die Kommission mit so hohen Inflationsraten wie 2022 und 2023 zu tun. Zum Ausgleich des Kaufkraftverlusts waren bei den jüngsten Tarifabschlüssen etwa für Beschäftigte beim Bund und bei den Kommunen steuer- und abgabenfreie Inflationsprämien vereinbart worden. Der Anstieg der Tarifgehälter wurde damit zunächst gedämpft.

