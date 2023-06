Ministerin - Österreichs Versorger beteiligen sich an EU-Gas-Einkauf

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Wien (Reuters) - Österreichs Gasversorger zeigen laut Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) eine rege Beteiligung an der gemeinsamen Gasbeschaffung der Europäischen Union.

Die Unternehmen hätten einen Bedarf an nicht-russischem Erdgas von 13 Terawattstunden gemeldet, sagte die Ministerin am Montag nach einem Gespräch mit Vertreter der österreichischen Gaswirtschaft. Das entspricht über zehn Prozent des Jahresverbrauchs des Landes. "Die Beteiligung am EU-Einkauf ist ein gutes Signal", so die Grünen-Politikerin. Österreich sei aber weiterhin auf russische Gaslieferungen angewiesen, die rasch und wirksam reduziert werden müssten. "Wir müssen hier schneller und entschlossener handeln. Das erwarte ich mir von allen Beteiligten".

Österreich ist nach wie vor stark abhängig von russischem Gas. Laut den jüngsten verfügbaren Daten des österreichischen Energieregulators E-Control stammten im April 64 Prozent der Importe aus Russland - Österreich liegt damit weit über dem EU-Durchschnitt. Bis 2027 soll diese Abhängigkeit beendet werden. Allerdings hat der teilstaatliche Öl- und Gaskonzern OMV einen Gas-Liefervertrag mit der russischen Gazprom bis 2040.

