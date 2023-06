Mitsotakis verspricht Griechen nach Wahlsieg Jobs und höhere Löhne

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Athen (Reuters) - In Griechenland hat Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis nach seinem Wahlsieg angekündigt, die Kreditwürdigkeit des Landes wiederherstellen und neue Arbeitsplätze schaffen zu wollen.

Zudem sollten die Bürgerinnen und Bürger von steigenden Löhnen profitieren, sagte der konservative Politiker am Montag in Athen: "Ich habe mich verpflichtet, in dieser zweiten Amtszeit die großen Veränderungen zu verwirklichen, die das Land so dringend braucht." Seine Partei Neue Demokratie hatte bei der Wahl am Sonntag die absolute Mehrheit im Parlament errungen und kann nun weitere vier Jahre ohne Partner regieren.

Mitsotakis hatte bereits im Vorfeld versprochen, Einkünfte aus der Tourismus-Industrie zu erhöhen und Löhne in Richtung EU-Durchschnitt anzuheben. Der 55-jährige Ex-Banker und Spross einer mächtigen Politiker-Familie ist seit 2019 im Amt. Nach der Parlamentswahl vor rund einem Monat, die seiner Partei keine eigene absolute Mehrheit gebracht hatte, war Mitsotakis vorübergehend zurückgetreten. Die zweitplatzierte Syriza-Partei hatte zwar für eine Koalitionsregierung geworben, Mitsotakis jedoch für eine starke Einparteienregierung plädiert. Die Erfahrung habe Griechenland gelehrt, dass diese viel stabiler seien als Koalitionen, hatte er zur Begründung gesagt.

Nach der Wahlwiederholung am Sonntag erhält die Mitsotakis-Partei jetzt 158 der 300 Sitze im Parlament. Sie kam auf fast 41 Prozent der Stimmen - in etwa ebensoviel wie bei der Wahl im Mai. Auf Syriza entfielen nur noch knapp 18 Prozent und damit 48 Sitze. Im Mai waren es fast 20 Prozent der Stimmen. Die Linkspartei hatte Griechenland von 2015 bis 2019 auf dem Höhepunkt der Wirtschaftskrise regiert. In das neue Parlament ziehen auch drei rechtsextreme und nationalistische Parteien ein, die zusammen auf 34 Sitze kommen.

Steffen Dyck von der Rating-Agentur Moody's sagte, der Wahlausgang bedeute für Griechenland Kontinuität in der Finanz- und Wirtschaftspolitik. Die Schuldenlast werde weiter sinken. Im neuen Kabinett soll Kostis Hatzidakis das Finanzministerium übernehmen. Er war zuvor Arbeits- und Energieminister und beaufsichtigte die Umstrukturierung des größten griechischen Stromversorgers PPC.

