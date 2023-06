Nato-Generalsekretär begrüßt dauerhafte deutsche Brigade für Litauen

PABRADE (dpa-AFX) - Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat die deutsche Ankündigung gewürdigt, rund 4000 Bundeswehr-Soldaten dauerhaft zur Stärkung der Nato-Ostflanke nach Litauen zu schicken. "Wir begrüßen die deutsche Führung sehr", sagte Stoltenberg am Montag bei einem Besuch in Litauen. Die Ankündigung zeige die "starke deutsche Verpflichtung für unsere kollektive Verteidigung, für unsere gemeinsame Sicherheit". Sie sei Teil der seit 2014 erfolgenden Anpassung der Nato an die veränderte Sicherheitslage im Osten des Militärbündnisses, sagte er nach einem Treffen mit dem litauischen Präsidenten Gitanas Nauseda und Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius auf dem Militärstützpunkt Pabrade.

Deutschland will rund 4000 Bundeswehr-Soldaten dauerhaft nach Litauen schicken, um die Ostflanke der Nato zu stärken. "Deutschland ist bereit, dauerhaft eine robuste Brigade in Litauen zu stationieren", sagte Pistorius am Montag bei einem Besuch in der litauischen Hauptstadt Vilnius. Voraussetzung seien die Schaffung der notwendigen Infrastruktur zur Unterbringung der Truppen durch die litauischen Behörden und Übungsmöglichkeiten. Die Bundeswehr ist seit 2017 in dem an Belarus und die russische Exklave Kaliningrad grenzenden Litauen, derzeit mit etwa 800 Soldaten./awe/DP/nas