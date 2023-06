Ökonomen zum Mindestlohn-Vorschlag - "Schafft soziale Probleme"

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Der Vorschlag der Mindestlohn-Kommission zur Anhebung der gesetzlichen Lohnuntergrenze in Deutschland stößt bei Ökonomen auf teils scharfe Kritik.

"Während die Löhne in anderen Einkommensgruppen absehbar in den nächsten anderthalb Jahren einen spürbaren Anteil der verlorenen Kaufkraft wettmachen werden, hinken nun die Einkünfte der Mindestlohnempfänger hinterher", sagte der wissenschaftliche Direktor des gewerkschaftsnahen Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK), Sebastian Dullien, am Montag. "Das Ergebnis schafft damit soziale Probleme, verletzt den Auftrag der Kommission und gefährdet den gesellschaftlichen Konsens zu den deutschen Mindestlohninstitutionen."

ING-Chefvolkswirt Carsten Brzeski bezeichnete die für Anfang 2024 vorgesehene Anhebung von 12,00 auf 12,41 Euro pro Stunde und die für 2025 geplante weitere Erhöhung auf dann 12,82 Euro als "sehr moderat". "Der starke Anstieg der Inflation trifft vor allem die unteren Einkommen stark", sagte Brzeski der Nachrichtenagentur Reuters. "Daher ist ein weiterer Anstieg des Mindestlohns auch jetzt noch gerechtfertigt." Er reiche allerdings nicht aus, um die gestiegenen Lebenshaltungskosten auszugleichen.

Aus verteilungspolitischen Gründen seien Forderungen nach erneut kräftigen Erhöhungen verständlich, sagte der Deutschland-Chefvolkswirt der Deutschen Bank, Stefan Schneider. Es dürfe aber nicht vergessen werden, "dass Löhne nicht nur Einkommen, sondern auch Kosten sind", fügte der Experte hinzu. "Eine weitere kräftige Anhebung hätte angesichts der eingetrübten Konjunktur die Beschäftigungschancen der Mindestlohnbezieher wohl verschlechtert." Außerdem habe der zuletzt deutliche Anstieg des Mindestlohns direkt – aber wohl auch indirekt über entsprechenden Aufwärtsdruck auf die untersten Lohngruppen in einigen Tarifverträgen – zur Inflationsbeschleunigung im Dienstleistungssektor beigetragen. In der Europäischen Zentralbank (EZB) dürften die nun vorgeschlagenen moderateren Zuwächse die zuletzt betonten Sorgen über die Dienstleistungsinflation zumindest nicht weiter erhöhen.

Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer geht davon aus, dass die im vergangenen Herbst erfolgte kräftige Anhebung des Mindestlohns um rund 15 Prozent auf aktuell zwölf Euro nachwirken werde. "Die Unternehmen werden versuchen, das an ihre Kunden weiterzugeben", sagte Krämer. "Das dürfte dazu beitragen, dass die unterliegende Inflation bis auf weiteres hoch bleibt."

(Bericht von Rene Wagner. Redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)