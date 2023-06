Parteien alarmiert nach AfD-Wahlerfolg im thüringischen Sonneberg

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Der Erfolg der AfD bei der Landratswahl im thüringischen Sonneberg hat auf Bundesebene erhebliche Besorgnis ausgelöst. "Dies ist ein Dammbruch", sagte SPD-Co-Chefin Saskia Esken am Montag in Berlin. Grünen-Co-Vorsitzende Ricarda Lang sprach von einem Alarmsignal und forderte alle demokratischen Parteien auf, sich an einen Tisch zu setzen, um gegen Rechtsextremismus zu kämpfen. Beide räumten eine Mitverantwortung der Ampel-Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP an dem derzeitigen AfD-Höhenflug ein. Dagegen sagte die AfD-Bundestagsabgeordnete Beatrix von Storch zu Reuters TV: "Die Dämonisierung, die Ausgrenzung funktioniert nicht mehr. Wir dringen in die Mitte der Gesellschaft vor und gewinnen immer neue Wählerschichten."

Die AfD hatte am Sonntag in Sonneberg ihr erstes Landratsmandat errungen. Die Grünen-Co-Vorsitzende Lang warnte vor einer "Normalisierung" der Partei und verwies auf den Verfassungsschutz, der die Partei als rechtsextremen Verdachtsfall eingestuft habe. "Sie bleibt eine Gefahr für die Demokratie", betonte sie. In Sonneberg habe zwar eine demokratische Wahl stattgefunden, in der aber auch Parteien gewählt werden könnten, die sich gegen die Demokratie wenden.

SPD-Co-Chefin Esken sagte, das Heizungsgesetz der Ampel sei "nicht nur schlecht erklärt, sondern auch schlecht organisiert" gewesen. Man hätte das "Pferd nicht von hinten" aufzäumen sollen, sagte sie in Anspielung auf die Kommunale Wärmeplanung und staatliche Hilfen etwa für den Einbau von Wärmepumpen. Grünen-Vorsitzende Lang forderte, dass die Ampel im Bund künftig geschlossener auftreten den Menschen mehr Sicherheit bieten müsse. Sie kritisierte zudem, dass in den Haushaltsverhandlungen auch eine Kürzung der regionalen Wirtschaftsförderung im Gespräch ist.

WARNUNG AN CDU VOR EINEM "KULTURKAMPF"

Auch Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) übte indirekt Kritik an der Ampel-Koalition auf Bundesebene: Man dürfe interne Debatten nicht öffentlich austragen, sagte er den TV-Sendern RTL/ntv. SPD und Grüne geben aber auch der Union eine Mitschuld. CDU-Chef Friedrich Merz müsse sich entscheiden, ob er mit einem "rechtspopulistischen Kulturkampf" die AfD weiter stärken wollen, sagte SPD-Chefin Esken und verwies auf Kritik etwa am Gendern in der Sprache. Grünen-Co-Vorsitzende Lang sprach von einer geteilten Verantwortung von Regierung und Opposition im Kampf gegen die AfD. Die Regierung müsse geschlossener auftreten, die oppositionelle Union dagegen nicht einen "rechten Kulturkampf" befeuern.

Niedersachsens Ministerpräsident Weil verwies auf enorme Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland. "Gerade in den wesentlichen Fragen der aktuellen Politik herrschen unterschiedliche Stimmungen zwischen Ost und West", sagte Weil. Lang und Esken warnten aber beide davor, die AfD nur als Problem im Osten wahrzunehmen. Weil sprach sich dafür aus, dass die Parteien in keinem Bundesland mit der AfD zusammenarbeiten sollten. "Das wird in Niedersachen sehr konsequent praktiziert, und das auch ausdrücklich von der CDU", betonte er. "Ich wünsche mir, dass das in allen Teilen Deutschlands so ist."

Zuvor hatten bereits Wirtschaftsvertreter und Experten vor negativen Folgen für den Standort Deutschland gewarnt.

