Polen verlängert Null-Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel

WARSCHAU (dpa-AFX) - Wer in Polen einkauft, muss dort weiter keine Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel bezahlen. Der Steuersatz werde noch bis zum Jahresende auf null Prozent gesenkt, kündigte der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki am Montag auf Facebook an. Dies gilt unter anderem für Obst, Gemüse, Fleisch, Milchprodukte oder Getreide.

Die Regelung wäre sonst Ende Juni ausgelaufen. Sie wurde im Februar 2022 als Teil eines "Schutzschildes" der nationalkonservativen Regierung gegen die Inflation eingeführt. "Wir lassen niemanden allein", betonte Morawiecki von der Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS). Im Herbst steht in Polen eine Parlamentswahl an.

Nach Angaben der EU-Statistikbehörde Eurostat lag die jährliche Inflationsrate in Polen im Mai ebenso wie im Nachbarland Tschechien bei 12,5 Prozent. Übertroffen wurde dies nur von Ungarn mit 21,9 Prozent. In Deutschland lag der Wert bei 6,3 Prozent./hei/DP/nas