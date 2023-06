Schweinebestand in Deutschland sinkt weiter - Tiefstand seit 1990

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Zahl der in Deutschland gehaltenen Schweine ist auf den niedrigsten Stand seit der Wiedervereinigung im Jahr 1990 gesunken. Zum Stichtag 3. Mai 2023 wurden nach vorläufigen Ergebnissen 20,7 Millionen Schweine gehalten, wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte. Das war ein Rückgang um 7,3 Prozent oder 1,62 Millionen Tiere innerhalb eines Jahres. Im Zweijahresvergleich nahm der Bestand sogar um 16,1 Prozent oder 3,99 Millionen Tiere ab. Damit setze sich der rückläufige Trend weiter fort, teilte die Behörde mit. Der Konsum von Schweinefleisch in Deutschland sinkt seit Jahren.

Auch die Zahl der schweinehaltenden Betriebe verringerte sich weiter. Zum Stichtag gab es 15 900 Betriebe und damit 10,8 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.

Der Bestand der Rinder in Deutschland blieb mit 10,9 Millionen Tieren zum 3. Mai fast konstant im Vergleich zur letzten Erhebung im November. Bei den Milchkuh-Haltungen setzte sich der langjährige rückläufige Trend fort./mar/DP/jha