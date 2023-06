Allianz – Ausbruch aus dem engen Seitwärtstrend könnte Kräfte freisetzen.

Der Versicherungsriese Allianz ist auf dem besten Weg das Rekordergebnis vom vergangenen Jahr 2023 zu übertreffen. Dies zeigten die Zahlen für das erste Quartal. Dank höherer Prämine im Schaden- und Unfallgeschäft und geringeren Schäden durch Naturkatastrophen legte der operative Gewinn in den ersten drei Monaten des Jahres um knapp 23 Prozent zu. Darüberhinaus kündigten die Münchener ein weiteres Aktienrückkaufprogramm in Höhe von bis zu 1,5 Milliarden Euro. Dennoch schnitt das Papier in diesem Jahr deutlich schlechter ab, als der Vergleichsindex DAX®.

Nach Angaben von Refinitiv stuft ein großer Teil der Analysten die Aktie als haltens- oder sogar kaufenswert ein. Mit einem KGV von 10,2 und einer Dividendenrendite von 5,4 Prozent (Quelle: Refinitiv) ist das Papier moderat bewertet. Rücksetzer sind jedoch nicht auszuschließen. Ein schwacher Gesamtmarkt, schlechte Nachrichten oder ein pessimistischer Ausblick könnten die Aktie unter Druck setzen.

Chart: Allianz Widerstandsmarken: 212,10/227,70/233 EUR Unterstützungsmarken: 148/185,30/193,40/197,20/201,50/206,80 EUR Die Aktien von Die Aktie der Allianz bewegt sich seit Ende 2016 mehrheitlich in einer Range zwischen EUR 148 und 233. Mit der Erholung des Gesamtmarkts seit Anfang Oktober 2022 zog die Aktie von EUR 160 auf rund EUR 220 nach oben. Seit dem Jahreswechsel hat das Papier jedoch jeglichen Schwung verloren und bewegt sich seither zwischen EUR 200 und EUR 227,70. In den zurückliegenden vier Wochen hat sich die Seitwärtsrange gar auf EUR 206,80/212,10 eingeengt. Gelingt der Ausbruch über die Hürde bei EUR 212,10 eröffnet sich Erholungspotenzial bsi EUR 227,70/233. Auf der Unterseite findet der DAX®-Wert bei EUR 206,80 beziehungsweise EUR 201,50 Unterstützungsmarken. Allianz in EUR; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag) Betrachtungszeitraum: 10.01.2022–27.06.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Allianz in EUR; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 28.06.2014– 27.06.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Investmentmöglichkeiten

Basiswert Produkttyp WKN Emissionspreis Finaler Beobachtungstag Bemerkung Allianz Aktienanleihe Protect HVB7ZY* 100%** 18.07.2024 Barriere: 75%***; Zinssatz: 5,9% p.a.

* Zeichnungsfrist bis 20.07.2023 (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung); ** des Nennbetrags; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 27.06.2023; 15:00 Uhr; weitere Produkte auf Allianz finden Sie hier.

Faktor Optionsscheine Long auf Allianz für eine Spekulation auf einen Ausbruch aus dem Seitwärtstrend und einen Anstieg der Aktie Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag Allianz HC303Y 8,76 167,397649 188,322355 5 Open End Allianz HC9CZC 9,93 188,31949 202,970746 10 Open End Allianz HC53FB 7,65 195,293436 205,058108 15 Open End Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 27.06.2023; 15:00 Uhr; Faktor Optionsscheine Short auf Allianz für eine Spekulation auf einen Ausbruch aus dem Seitwärtstrend und einen Kursverlust der Aktie Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag Allianz HC303Z 6,62 251,039159 230,127597 -5 Open End Allianz HC3HJD 4,45 230,117318 215,481857 -10 Open End Allianz HC6H5R 11,84 223,143371 213,369691 -15 Open End Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 27.062023; 15:00 Uhr; Weitere Produkte auf die Aktie der Allianz finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

