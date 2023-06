Baerbock - Putin macht Russland kaputt

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Pretoria/Berlin (Reuters) - Außenministerin Annalena Baberock hat Russlands Präsident Wladimir Putin vorgeworfen, sein eigenes Land zu zerstören.

"Die Situation vom vergangenen Wochenende macht erneut deutlich, dass Putin mit dem völkerrechtswidrigen Angriff (auf die Ukraine) auch die Sicherheit in seinem eigenen Land gefährdet", sagte sie am Dienstag bei einem Besuch in Südafrika in Anspielung auf den abgebrochenen Söldner-Aufstand in Russland. Putin mache "sein Land kaputt". Die Vorgänge in Russland selbst seien eine innere Angelegenheit des Landes, betonte die Grünen-Politikerin. Putin müsse den Angriff auf die Ukraine aber stoppen. "Daher ist Frieden für uns das Allerwichtigste."

Baerbock lobte nach einem Gespräch mit ihrer südafrikanischen Kollegin Naledi Pandor, dass sich mehrere afrikanische Staaten für eine Friedenslösung zwischen der Ukraine und Russland engagierten und etwa Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa mit Kollegen in beide Länder gereist sei. Pandor bestätigte, dass auch ein südafrikanischer Vertreter bei den von der Ukraine organisierten Friedensgesprächen in Kopenhagen angewesen gewesen sei.

Die südafrikanische Außenministerin äußerte sich zurückhaltend zu den Vorgängen in Russland. Ob es sich wirklich um eine Meuterei der Wagner-Truppe gehandelt habe, sei nicht sicher, sagte sie. Es könne sich auch um etwas anderes bis hin zu einem "komödiantischen Akt" gehandelt haben. Südafrika hatte sich bei einer UN-Abstimmung zur Verurteilung des Angriffs enthalten und ist Partner Russlands in der Gemeinschaft der Brics-Staaten. Pandor sagte, dass noch nicht klar sei, ob Putin zum Treffen der Brics-Staaten in Südafrika anreisen wolle. Seit Wochen wird diskutiert, ob er dann wegen eines bestehenden internationalen Haftbefehls verhaftet werden müsste.

