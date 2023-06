Bund muss sich wegen günstigerer Energie weniger Geld leihen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Der Bund muss sich in den Sommermonaten deutlich weniger Geld von Investoren leihen als bislang vorgesehen.

"Die geplante Mittelaufnahme wird um insgesamt 14,0 Milliarden Euro reduziert", teilte die für das Schuldenmanagement zuständige Finanzagentur am Dienstag mit Blick auf das anstehende dritte Quartal mit. Als Begründung dafür verwies Geschäftsführer Tammo Diemer "auf einen geringeren Finanzierungsbedarf im Zusammenhang mit den Maßnahmen des Bundes zur Bewältigung der Energiekrise". Wegen niedriger Energiekosten muss die Bundesregierung für die Preisbremsen für Strom, Gas und Fernwärme deutlich weniger Geld ausgeben als befürchtet. Insgesamt hat die Regierung bis zu 200 Milliarden Euro für Strom- und Gaspreisbremse sowie die Stabilisierung von Versorgern bis Frühjahr 2024 reserviert.

Der Bund muss sich in diesem Jahr trotz der günstigen Entwicklung die Rekordsumme von mehr als einer halben Billion Euro von Investoren leihen - nach der nun aktualisierten Planung sollen es 529 statt der bisher geplanten 543 Milliarden Euro sein. Am Kapitalmarkt sollen von Juli bis September vier Milliarden Euro weniger aufgenommen werden als zunächst angekündigt, während sich die Mittelaufnahme am Geldmarkt um zehn Milliarden Euro verringert.

Das Geld dient dazu, neben den Aufwendungen für die Energiekrise auch das erwartete Defizit im Haushalt von Bundesfinanzminister Christian Lindner zu stopfen. Hinzu kommt, dass der Bund Wertpapiere im Wert von mehr als 300 Milliarden Euro an die Investoren zurückzahlen muss. Dafür wird eine Refinanzierung benötigt. Im ersten Halbjahr nahm die Finanzagentur bei 67 Auktionen und drei Syndikatsverfahren mehr als 281 Milliarden Euro ein. Diese waren im Schnitt um etwa 1,5-fach überzeichnet.

Weitere Änderungen bei den Emissionen am Jahresende behält sich die Finanzagentur vor. "Grundsätzlich gilt für alle Bundeswertpapiere, dass sich die in der Jahresvorausschau genannten Vorhaben – je nach Finanzierungsbedarf und Liquiditätslage des Bundes und seiner Sondervermögen und je nach Kapitalmarktsituation – noch ändern können", hieß es. Der Bund halte an seinem bekanntgegebenen Plan aber so weit wie möglich fest, um Investoren eine verlässliche Orientierung zu geben. Ende September soll die Emissionsplanung für das vierte Quartal veröffentlicht werden.

Papiere des Bundes stehen bei vielen Anlegern hoch im Kurs. Die führenden Ratingagenturen bewerten die Bonität mit der Spitzennote AAA, was eine extrem geringe Ausfallwahrscheinlichkeit signalisiert.

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Reinhard Becker.; Redigiert von Hans Busemann; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)