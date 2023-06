DAX: Ifo-Daten vorläufig gut verdaut

Ein schwächer als erwartet ausgefallener Ifo-Geschäftsklimaindex hat den deutschen Aktienmarkt in der ersten Tageshälfte vom Montag klar belastet, in der zweiten Hälfte konnte der DAX zeitweise seine Verluste wieder ausbügeln und einen Schlussstand marginal in der Verlustzone setzen.

Die nun mehrfach festgestellte Konjunktureintrübung in Deutschland und der Eurozone ist zwar nichts Erfreuliches, allerdings erhöht es die Chancen, dass die Notenbanken die Zinsen nicht mehr so stark erhöhen müssen, wie es vor einigen Wochen noch zu befürchten war.

Vermutlich hält genau dieser Umstand die Märkte noch vergleichsweise auf einem hohen Niveau, wobei für den DAX derzeit ein absoluter Abschlag von 3,77 Prozent seit den Rekordständen von 16.427 Punkten vorliegt. Sollte der Unterstützungsbereich von 15.700 Punkte nun für eine Trendwende sorgen, könnte einmal mehr der Bereich um 16.000 Punkten in den Fokus rücken. Aber erst oberhalb von 16.100 Punkten dürften die Rekordstände in greifbarer Nähe rücken.

Eine klare Fortsetzung der Korrektur bestehend seit Anfang letzter Woche würde sich unterhalb von 15.700 Punkten ergeben, in diesem Szenario müssten Kursziele bei 15.629 und darunter 15.542 Punkten für das heimische Leitbarometer zwingend ausgerufen werden.

Erste Wirtschaftsdaten für den heutigen Handelstag hat vor einer Stunde die Japanische Notenbank (BoJ) mit der Kernrate der Verbraucherpreise per Mai vorgelegt, erst ab 14:30 Uhr geht es mit Auftragseingängen langlebiger Wirtschaftsgüter aus Mai der US-Amerikaner weiter.

Um 14:55 Uhr stehen Redbook-Einzelhandelsumsätze aus der Vorwoche auf der Agenda, bevor es mit dem Case-Shiller- und den FHFA-Hauspreisindex per April um 15:00 Uhr weitergeht. Zeitgleich wird noch China den Index der Frühindikatoren Mai vorstellen.