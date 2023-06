DAX® - Konsolidierung weit fortgeschritten?

Nach dem neuen Allzeithoch bei 16.427 Punkten am Juni-Verfallstermin stand die vergangene Woche beim DAX® im Zeichen einer deutlicheren Verschnaufpause. In deren Verlauf hat das Aktienbarometer verschiedene Gaps geschlossen. An den letzten beiden Handelstagen kam es dabei jeweils zu einer Belastungsprobe der Kernunterstützungszone bei 15.700/15.600 Punkten. In den letzten drei Monaten hat dieses Level immer wieder eine Rolle gespielt. Deren Bedeutung wird zudem durch die Lunten der letzten beiden Tageskerzen unterstrichen. Die gestrige Tageskerze bildet sogar ein klassisches „Hammer“-Umkehrmuster. Als letztes Argument belegt das untere Bollinger Band (akt. bei 15.677 Punkten) die Relevanz der beschriebenen Bastion, welche weiterhin die Schwelle zwischen einem gesunden Luftholen und einer größeren Korrektur absteckt. D. h. auf diesem Niveau könne auch mittelfristig orientierte Anlegerinnen und Anleger ihre Stopps platzieren. Auf der Oberseite würde dagegen ein Anstieg über das gestrige Tageshoch bei 15.875 Punkten für ein erstes Indiz in Sachen „Ende der Konsolidierung“ sorgen, während eine Rückeroberung der 50-Tages-Linie (akt. bei 15.961 Punkten) den Ambitionen der Bullen zusätzlichen Nachdruck verleiht.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbHDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.