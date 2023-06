Durchbruch beim umstrittenen Heizungsgesetz - Ampel klärt Details

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

- von Christian Krämer und Alexander Ratz

Berlin (Reuters) - Das umstrittene Heizungsgesetz ist nach Einschätzung führender Vertreter der Ampel-Koalition mittlerweile auf dem richtigen Weg.

Auch FDP-Chef Christian Lindner sieht einen Durchbruch und signalisierte am Dienstag die Zustimmung seiner Partei, die das Vorhaben lange blockiert und zuletzt eine Aufweichung durchgesetzt hatte. In den nächsten Tagen sollen die Details, auf die sich die Ampel-Fraktionsspitzen von SPD, Grünen und FDP geeinigt haben, offiziell vorgestellt werden. Der Bundestag kann dann nächste Woche den Gesetzentwurf beschließen. Koalitionskreisen zufolge soll es eine Förderung von bis zu 70 Prozent der Kosten beim Wechsel auf eine klimafreundliche Heizung geben.

Es gebe keine unüberwindbaren Hürden mehr, sagte Lindner auf Schloss Ettersburg in der Nähe von Weimar. Der Gesetzentwurf könne nun voraussichtlich noch vor der Sommerpause im Bundestag beschlossen werden. Seine Partei werde die Einigung mittragen. "Deshalb ist mein Stand, dass das eine Zustimmung finden wird." Aus Sicht der Liberalen sei es ein sehr gutes Ergebnis. Es gebe beim Heizungstausch Technologiefreiheit, keine unverhältnismäßigen Verbote, weniger Bürokratie sowie einen sorgfältigen Umgang mit öffentlichen Mitteln.

Nach zähen internen Verhandlungen hatten die Ampel-Fraktionen Mitte Juni auf Druck der FDP das Vorhaben für Bestandsgebäude abgeschwächt. Die Vorgabe eines Anteils von 65 Prozent erneuerbarer Energie soll beim Heizungsaustausch in Kommunen erst greifen, wenn diese eine verbindliche Wärmeplanung vorgelegt haben. Dies wird bundesweit bis 2028 angestrebt. In Neubaugebieten soll das Gesetz unverändert ab 2024 gelten.

Auch Wirtschaftsminister Robert Habeck hält eine Einigung mittlerweile für sehr wahrscheinlich, wie der Grünen-Politiker bei einer Veranstaltung der "Süddeutschen Zeitung" sagte. In den vergangenen Wochen sei viel passiert. Er sei optimistisch, dass bald im Bundestag abgestimmt werden könne.

Ein SPD-Sprecher hatte zuvor mitgeteilt, die Spitzen der Ampel-Bundestagsfraktionen hätten eine Einigung auf Details erzielt. Das Wirtschaftsministerium und das Bauministerium seien nun gebeten worden, die genauen Gesetzestexte anzupassen. Der geänderte Entwurf solle den Fraktionen bis Donnerstag vorlegen, hieß es in Koalitionskreisen. Für Montag sei noch eine Expertenanhörung geplant.

FÖRDERUNG MIT MEHREREN BAUSTEINEN

Nach Angaben aus Koalitionskreisen plant die Ampel eine Umlage zur Modernisierung von Heizungen. Demnach sollen Vermieter pro Jahr bis zu zehn Prozent der Kosten für die Umrüstung auf die Mieter umlegen können. An anderer Stelle in der Koalition hieß es, es sei eine Grundförderung von 30 Prozent vorgesehen. Wer vor 2028 auf eine klimafreundliche Lösung umsteige, bekomme einen Bonus von 20 Prozent, der sich danach alle zwei Jahre um drei Prozentpunkte reduziere, was Anreize für einen schnellen Wechsel schaffe. Für Einkommen unter 40.000 Euro im Jahr könne es einen Bonus von 30 Prozent geben. In etwa 45 Prozent aller Eigenheimbesitzer lägen unterhalb dieser Grenze. Die Boni könnten addiert werden, die Förderung dürfe aber 70 Prozent der Kosten nicht übersteigen.

Das Vorhaben sorgt seit Monaten für Unruhe in der Bevölkerung und hatte auch die Ampel wochenlang weitgehend blockiert. Viele Bürger fürchten laut Umfragen beim nächsten Heizungstausch finanziell überfordert zu werden.

Der finanzpolitische Sprecher der Linken, Christian Görke, wertete die Pläne nicht als sozial ausgewogene Lösung. "So sollen nach den Plänen der Ampel sogar Geringverdiener weiterhin auf rund einem Drittel der Kosten sitzen bleiben. Bei der Mittelschicht sind es im Regelfall 50 Prozent, also Beträge im fünfstelligen Bereich. Im schlechtesten Fall bleiben die Leute sogar auf über zwei Dritteln der Kosten sitzen." Das sei Wasser auf die Mühlen der AfD.

(Redigiert von Hans Busemann; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)