Durchbruch beim umstrittenen Heizungsgesetz - Förderung geklärt

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

- von Christian Krämer und Alexander Ratz

Berlin (Reuters) - Die Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP hat beim umstrittenen Heizungsgesetz letzte Details geklärt.

Vor allem bei der Förderung zum Umstieg auf eine klimafreundliche Heizung wurde am Dienstag eine Vereinbarung der Bundestagsfraktionen erzielt, was einem Durchbruch gleichkommt. Bis zu 70 Prozent der Kosten soll der Staat übernehmen. Schnelle Umrüstungen werden dabei ebenso besonders unterstützt wie ärmere Haushalte. Der Bundestag soll noch im Laufe der nächsten Woche den Gesetzentwurf beschließen. Auch die FDP signalisierte jetzt Zustimmung. Die Liberalen hatten das Vorhaben lange blockiert und zuletzt eine Aufweichung durchgesetzt.

Die Vize-Fraktionschefs der Ampel-Koalition bestätigten die Einigung in einer gemeinsamen Mitteilung. Vermieter können einen Teil ihrer Modernisierungskosten auf die Mieter abwälzen. Die FDP betonte, Eingriffe ins Eigentum seien ausgeschlossen. Niemand müsse eine funktionierende Heizung ausbauen.

Nach monatelangen und zähen Verhandlungen hatten die Ampel-Fraktionen Mitte Juni auf Druck der FDP das Vorhaben für Bestandsgebäude abgeschwächt. Die Vorgabe eines Anteils von 65 Prozent erneuerbarer Energie soll beim Heizungsaustausch in Kommunen erst greifen, wenn diese eine verbindliche Wärmeplanung vorgelegt haben. Dies wird bundesweit bis 2028 angestrebt. In Neubaugebieten soll das Gesetz unverändert ab 2024 gelten. Details wie die staatliche Förderung blieben damals aber noch offen.

30 PROZENT FÖRDERUNG FÜR ALLE - MEHR IST MÖGLICH

Laut Koalitionskreisen soll es nun beim Heizungstausch eine Grundförderung von 30 Prozent für alle geben. Wer vor 2028 auf eine klimafreundliche Lösung umsteige, bekomme einen Bonus von 20 Prozent, der sich danach alle zwei Jahre um drei Prozentpunkte reduziere, was Anreize für einen schnellen Wechsel schaffe. Für Einkommen unter 40.000 Euro im Jahr könne es einen Bonus von 30 Prozent geben. In etwa 45 Prozent aller Eigenheimbesitzer lägen unterhalb dieser Grenze. Die Boni könnten addiert werden, die Förderung dürfe aber 70 Prozent der Kosten nicht übersteigen.

Die staatliche Förderung soll sich Koalitions- und Regierungskreisen zufolge auf unter zehn Milliarden Euro summieren. Dies sei so zunächst bis 2027 vorgesehen. Die Gelder sollten ausschließlich aus dem Klima- und Transformationsfonds kommen, also nicht dem normalen Haushalt, um den seit Monaten erbittert gerungen wird in der Ampel-Regierung. Der Sonderfonds solle auch nach 2027 notwendige Mittel bereitstellen.

FDP-CHEF SIEHT DURCHBRUCH

Bundesfinanzminister und FDP-Chef Christian Lindner sagte, der Gesetzentwurf könne nun noch vor der Sommerpause im Bundestag beschlossen werden. Seine Partei werde die Einigung mittragen. Es gebe beim Heizungstausch Technologiefreiheit, keine unverhältnismäßigen Verbote, weniger Bürokratie sowie einen sorgfältigen Umgang mit öffentlichen Mitteln. In FDP-Kreisen hieß es zudem, jede funktionierende Heizung könne weiter betrieben und bei Bedarf repariert werden. Auf Wasserstoff umrüstbare Gasheizungen könnten überall eingebaut werden. Geplant sei zudem eine Anreiz für Vermieter in Form einer neuen Modernisierungsumlage. Demnach sollen Vermieter pro Jahr bis zu zehn Prozent der Kosten für die Heizungsumrüstung auf die Mieter umlegen können. Die Grünen betonten, Gasheizungen würden künftig nicht mehr gefördert.

Auch Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sagte, er sei mittlerweile optimistisch, dass der Gesetzentwurf bald im Bundestag abgestimmt werden könne. Sein Ministerium soll nun zusammen mit dem Bauministerium die Gesetzestexte mit den vereinbarten Änderungen anpassen. Bis Freitag sollten die fertigen Texte in die Ausschüsse des Bundestages gehen, für Montag sei noch eine Expertenanhörung geplant, so die Ampel in ihrer gemeinsamen Mitteilung.

Das Vorhaben sorgt seit Monaten für Unruhe in der Bevölkerung und hatte auch die Ampel wochenlang weitgehend blockiert. Viele Bürger fürchten laut Umfragen beim nächsten Heizungstausch finanziell überfordert zu werden.

Der finanzpolitische Sprecher der Linken, Christian Görke, wertete die Pläne nicht als sozial ausgewogene Lösung. "So sollen nach den Plänen der Ampel sogar Geringverdiener weiterhin auf rund einem Drittel der Kosten sitzen bleiben. Bei der Mittelschicht sind es im Regelfall 50 Prozent, also Beträge im fünfstelligen Bereich. Im schlechtesten Fall bleiben die Leute sogar auf über zwei Dritteln der Kosten sitzen." Das sei Wasser auf die Mühlen der AfD.

(Mitarbeit von Andreas Rinke, redigiert von Hans Busemann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)