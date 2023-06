EQS-News: Bayerische Börse AG: Die Fachkonferenzen m:access im Juli

Emittent / Herausgeber: Bayerische Börse AG / Schlagwort(e): Konferenz

Bayerische Börse AG: Die Fachkonferenzen m:access im Juli



27.06.2023 / 10:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Pressemitteilung München, den 27. Juni 2023 Mittelstand und Börse live erleben: Die Fachkonferenzen m:access im Juli Am 5. und 6. Juli 2023 finden in der Börse München die beiden Fachkonferenzen mit den Schwerpunkten Beteiligungsgesellschaften (Tag 1) und Consumer / Leisure (Tag 2) wieder als Hybrid-Veranstaltungen statt. Die Teilnahme an der Präsenzveranstaltung in den Räumen der Börse München ist ebenso möglich wie eine online-Teilnahme.



Es präsentieren sich ab 9.25 Uhr am Mittwoch, den 05.07.2023 Blue Cap AG

U.C.A. AG

tokentus investment AG

Value-Holdings AG

Hasen-Immobilien AG

DCI Database for Commerce and Industry AG

GIEAG Immobilien AG und am Donnerstag, den 06.07.2023 Unidevice AG

Homes & Holiday AG

MHP Hotel AG

Lechwerke AG

ISA International School Augsburg gAG

BHB Brauholding Bayern Mitte AG

Weng Fine Art AG Den ersten Konferenztag eröffnet Dr. Jürgen Michels, Chefvolkswirt der BayernLB, mit einem Vortrag zur aktuellen Situation an den Märkten. Das detaillierte Programm und die Anmeldung finden Sie unter dem Link www.boerse-muenchen.de/termine Die Veranstaltung richtet sich an professionelle Investoren, Analysten und Fachjournalisten. Private Anleger sind herzlich zur online-Teilnahme eingeladen. Über m:access: Das 2005 von der Börse München initiierte Segment m:access ist die Börse für den Mittelstand in der DACH-Region. Es bietet KMUs einen unkomplizierten, preisgünstigen und unbürokratischen Weg an den Kapitalmarkt. Die rund 70 Unternehmen aus den Branchen Beteiligungen, Consumer/Leisure, Finanzdienstleistungen, Immobilien, Software/IT und Technologie haben insgesamt mehr als 26.500 Beschäftigte. Seit Oktober 2019 gibt es einen All Share Index der in m:access gelisteten Gesellschaften. Über die Bayerische Börse AG Die Bayerische Börse AG betreibt die öffentlich-rechtliche Börse München. Sie bietet mit dem Spezialisten-Modell „Börse München“ und dem Market Maker-Modell „gettex“ zwei komplementäre Handelsmodelle an. Die öffentlich-rechtliche Struktur garantiert Neutralität für Marktteilnehmer, Anleger und Emittenten. An der Börse München sind knapp 30.000, auf gettex etwa 400.000 Finanzprodukte (Aktien, Anleihen, ETPS, Fonds und Zertifikate) im Angebot. Mehr als 4.000 Kreditinstitute und Emittenten im deutschsprachigen Raum haben Zugang zum Primär- und Sekundärmarkt in München. Pressekontakt Bayerische Börse : Ulrich Kirstein, Bayerische Börse AG, Karolinenplatz 6, 80333 München Tel.: +49 (0) 89 549045-25, Fax +49 (0) 89 549045-31, E-mail: kirstein@boerse-muenchen.de

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.