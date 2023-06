EQS-News: Erfolgreichstes Geschäftsjahr für Zahlungsdienstleister secupay

Emittent / Herausgeber: secupay AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Erfolgreichstes Geschäftsjahr für Zahlungsdienstleister secupay



Erfolgreichstes Geschäftsjahr für Zahlungsdienstleister secupay Deutschlands größtes inhabergeführtes Zahlungsinstitut verarbeitet Zahlungen in Höhe von 2,7 Milliarden Euro - fünfundzwanzig Prozent mehr als im Vorjahr - und wächst mit vielen neuen Kunden stetig und aus eigener Kraft. Download Pressekit und Bildmaterial: Pressecenter secupay Ort: Pulsnitz, 14.06.2023 Mit dem ersten Quartal endete für den Zahlungsdienstleister secupay (www.secupay.com ) aus dem sächsischen Pulsnitz das bislang erfolgreichste Geschäftsjahr. Der Spezialist für bargeldlosen Zahlungsverkehr verarbeitete erstmals Zahlungen in Höhe von 2,7 Milliarden Euro und festigte damit seine Position als Deutschlands größtes inhabergeführtes Zahlungsinstitut. Unternehmen aus ganz Deutschland und darüber hinaus vertrauen auf die innovativen, sicheren Zahlungslösungen für POS und E-Commerce und schätzen den persönlichen Service „Made in Germany“. Unternehmenskäufe, wie zuletzt in der Payment-Branche oft zu beobachten – sind für Hans-Peter Weber, Gründer und Vorstand, keine Option: „Wir konzentrieren uns auf unsere eigenen Stärken und verzichten auf kräftezehrende Firmenübernahmen oder Fusionen.“ Eine Strategie, die aufgeht, wie der Blick auf die aktuellen Geschäftszahlen zeigt. Seit der Gründung im Jahr 2000 ist das deutsche FinTech stetig und aus eigener Kraft gewachsen, sowohl im Hinblick auf die Anzahl der Kunden als auch auf die Bandbreite an sicheren und zeitgemäßen Zahlungslösungen. Mittlerweile vertrauen mehr als 90.000 Händler und Projektkunden auf secupay - eine Steigerung von 90% gegenüber dem Vorjahr. Dabei setzen sowohl der Bäcker um die Ecke als auch große Handelsketten beim bargeldlosen Zahlungsverkehr auf die POS-Lösungen des FinTech. Im E-Commerce unterstützt der deutsche Zahlungsspezialist neben klassischen Online-Shops auch innovative Geschäftsmodelle wie Crowdfunding, Crowdinvesting, Marktplätze oder NFT-Token-Offerings.



Lizenz zum Wachsen Das Unternehmen begann seine Geschäftstätigkeit 2000 mit dem Vertrieb von EC-Kartenlesegeräten. 2013 wurde secupay von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) als Zahlungsinstitut gemäß Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG) zugelassen. Seither bietet das agile FinTech ein breites Leistungsspektrum als all-around Partner im Zahlungsverkehr. Dazu zählen auch innovative Dienstleistungen, beispielsweise für die digitale Steuerplattform ZASTA. Damit Steuerpflichtige und Steuerberater diese gerne nutzen, muss eine nahtlose Abwicklung der Zahlungsprozesse gewährleistet sein, mit kurzen Bearbeitungszeiten und einem geringen Aufwand beim Aufschalten und der Identifizierung der Nutzer. secupay bietet in diesem Zusammenhang automatisierte Zahlungsabwicklungen mit Payment-Splitting und elektronischem Onboarding. Mit den neuen Prozessen konnte die Anzahl der Neukunden bei ZASTA fast verfünffacht werden. Auch im Bereich das traditionellen Payments hat secupay seine Prozesse weiter optimiert, um Kundenbedürfnissen besser gerecht zu werden, z.B. bei der rechtsicheren Auszahlung im Rahmen von Cashback-Projekten. In vielen Branchen, insbesondere bei Markenherstellern und Supermärkten, erfreuen sich Geldzurück-Aktionen steigender Beliebtheit. Bei der Durchführung betreiben Unternehmen jedoch oft unwissentlich Finanztransfergeschäfte. Hier setzte secupay an und baute im vergangenen Jahr seine “ready-to-use” Cash-Back-Lösung für ZAG-konforme Auszahlungen mit großem Erfolg weiter aus. Diese kann ohne technische Integration genutzt werden. Das Zahlungsinstitut schaffte somit die Voraussetzung für einfaches Daten- und Transaktionshandling und akquirierte so viele Neukunden, darunter auch große Markenhersteller. Dieses Geschäftsfeld startete im Geschäftsjahr und erwirtschaftete auf Anhieb einen sechsstelligen Umsatz Mit seinem ganzheitlichen Produkt-Ökosystem, das sowohl Loyalty-Programme als auch Cross-Channel Payments im klassischen Ladengeschäft und im eCommerce umfasst, konnte secupay viele namhafte Kunden wie Borussia Dortmund, Audi oder die Deutsche Bahn gewinnen. Hans-Peter Weber ist optimistisch gestimmt: "Wir agieren von Beginn an mit dem Ziel, als Technologieunternehmen, das in der Region verwurzelt ist, gemeinsam mit Mitarbeitern und Kunden zu wachsen. Auch für 2023/24 haben wir einige Produktinnovationen im Visier." Kundennähe und Know-how Um die Position als Deutschlands größtes inhabergeführtes Zahlungsinstitut zu festigen und weiter auszubauen, setzt secupay auch künftig auf die bewährten Stärken: Kundennähe und Know-how. Mehr als 20 IT- und Software-Profis arbeiten im hauseigenen Entwicklungsteam daran, die Lösungskompetenz zu erweitern, bewährte Paymentlösungen zu optimieren und an veränderte gesetzliche Vorgaben oder Kundenbedürfnisse anzupassen. Innovative Zahlungslösungen werden inhouse in Pulsnitz umgesetzt und das Payment-Portfolio für die Kunden kontinuierlich erweitert. Bei Rückfragen ist der direkte Draht in die Entwicklungsabteilung kurz: „Als mittelständisches Unternehmen verstehen wir gut, dass Fragen und Probleme rund um das Bezahlen keinen Aufschub dulden“, sagt Hans-Peter Weber: „Bei uns sprechen Sie nicht mit dem Call Center in Übersee, sondern mit einem unserer Profis aus Pulsnitz." Über secupay: Die secupay AG mit Sitz in Pulsnitz bei Dresden ist Spezialist für individuelle, automatisierte Payment- und Loyaltylösungen, crossmedial, für alle Verkaufskanäle. Als inhabergeführtes Zahlungsinstitut mit BaFin-Zulassung wickelt das mittelständische Unternehmen jährlich mehr als 30 Millionen Transaktionen für rund 90.000 Händler und Projektkunden ab. Am 31.03.2023 beschäftigte secupay 71 Mitarbeiter und steigerte seinen Umsatz im abgelaufenen Geschäftsjahr auf 9,8 Millionen Euro. Ausführliche Informationen zu unseren Lösungen und ausgewählte Referenzen finden Sie unter https://secupay.com/unternehmen/referenzen www.secupay.com

