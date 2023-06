EQS-News: Healthcare-Spezialist SHS Capital verkauft Spiegelberg, einen führenden MedTech-Experten für Geräte und Verbrauchsmaterialien im Bereich der Neurochirurgie, an die Luciole Medical

Emittent / Herausgeber: SHS Gesellschaft für Beteiligungsmanagement mbH / Schlagwort(e): Verkauf/Private Equity

Die Spiegelberg GmbH & Co. KG ist einer der führenden Anbieter im Bereich der Herstellung von Geräten und Verbrauchsartikeln für die intrakranielle Druckmessung und konnte in den letzten Jahren stark wachsen

Die Luciole Medical AG, die sich auf die zerebrale Überwachung und Messung der Sauerstoffsättigung im Gehirn spezialisiert hat, erweitert mit der Akquisition von Spiegelberg seine Produktpalette Tübingen / 27. Juni 2023 Der deutsche Healthcare-Spezialist SHS Capital veräußert seine Anteile an der Firma Spiegelberg an die Luciole Medical AG. Das in Hamburg ansässige Medizintechnik-Unternehmen Spiegelberg entwickelt, produziert und vertreibt hochspezialisierte Katheter und Messsonden für die neurochirurgische Anwendung im Gehirn. Die im Jahr 1986 gegründete Spiegelberg hat sich zu einem anerkannten Anbieter im Bereich der intrakraniellen Druckmessung entwickelt. Während der Haltedauer von SHS konnte signifikantes Wachstum generiert werden. Heute ist das Unternehmen einer der führenden Hersteller von ICP-Sonden für die intrakranielle Druckmessung sowie der Produktion von hochwertigen Kathetern für die Ventrikeldrainage, Subduraldrainage oder Lumbaldrainage und passenden externen Ventrikeldrainagesets (EVD). Das Unternehmen arbeitet mit anerkannten Forschungsinstituten sowie führenden Kliniken und Spezialisten der Neurochirurgie zusammen, um auf den Patienten bestmöglich zugeschnittene Produkte zu entwickeln. Mit der Luciole Medical AG hat das Unternehmen nun die Möglichkeit, strategische Synergien zu heben, sowohl in der Produktentwicklung als auch im Vertrieb. Die Produkte des Unternehmens ergänzen sich ideal, die Vertriebswege und die Zielkunden mit Neurokliniken, Krankenhäusern und Spezialdistributoren sind nahezu identisch. Gemeinsam haben die Unternehmen die Möglichkeit, die umfassende Überwachung der Hirnfunktionen zu individualisieren und zu optimieren. „Wir freuen uns, mit der Luciole Medical AG einen Partner gefunden zu haben, der es uns ermöglicht, weitere innovative Produkte im Markt anzubieten und damit eine noch bessere Marktposition zu erreichen“, so Spiegelberg CEO Stefan Paschko. „Spiegelberg kann als die perfekte Ergänzung unseres Produktportfolios bezeichnet werden. Das signifikante Wachstum des Unternehmens, das profitable Kerngeschäft, aber auch die starke internationale Präsenz des Unternehmens haben uns überzeugt. Wir freuen uns auf die kommende Zusammenarbeit und die zahlreichen Möglichkeiten, die wir gemeinsam ausschöpfen werden“, erklärt Luciole CEO Philippe Dro. „Wir freuen uns, unsere Anteile an der Spiegelberg nach mehreren erfolgreichen Jahren der Zusammenarbeit nun an einen geeigneten Partner übergeben zu können. Dieser Zusammenschluss ist die ideale Synergie zweier innovativer Unternehmen, welche sowohl die Marktpräsenz wie auch die Behandlungsmöglichkeiten im Bereich der zerebralen Gesundheit des Gehirns verbessern wird“, sagt SHS-Geschäftsführer Uwe Steinbacher. Über Spiegelberg: Das Medizintechnikunternehmen Spiegelberg GmbH & Co. KG mit Sitz in Hamburg ist im Jahr 1986 von Dr. Andreas Spiegelberg gegründet worden. Spiegelberg entwickelt, produziert und vertreibt in mehr als sechzig Ländern Produkte zur Hirndruckmessung, Liquordrainage und IAP-Messung. Hierbei liegt der Fokus auf Zuverlässigkeit, Robustheit und eine einfache Handhabung, sodass die Arbeit erleichtert wird und die Behandlung des Patienten im Zentrum steht. Weitere Informationen unter: https://www.spiegelberg.de/ Über die SHS Gesellschaft für Beteiligungsmanagement mbH: Der Brancheninvestor SHS ist ein in 1993 gegründeter Private Equity Anbieter, der Beteiligungen an Healthcare-Unternehmen in Europa eingeht. Der Fokus der Investitionen liegt dabei auf Expansionsfinanzierungen, Gesellschafterwechsel und Nachfolgesituationen. „Building European Healthcare Champions“ ist dabei die Beteiligungsphilosophie, nach der SHS-Portfoliounternehmen finanziert und entwickelt. Dabei geht der Tübinger Investor sowohl Minderheits- als auch Mehrheitsbeteiligungen ein. Zu den nationalen und internationalen Investoren der SHS-Fonds gehören etwa Pensionsfonds, Dachfonds, Stiftungen, Family Offices, strategische Investoren, Unternehmer und das SHS-Managementteam. Das Eigenkapital bzw. Eigenkapital-ähnliche Investment des AIF beträgt bis zu 40 Mio. €. Darüberhinausgehende Volumina können mit einem Netzwerk von Co-Investoren umgesetzt werden. Bei den Investitionsentscheidungen legt SHS starkes Gewicht auf die Berücksichtigung von ESG -Aspekten und hat sich daher den Richtlinien der UN PRI verpflichtet. SHS investiert derzeit aus ihrem sechsten Fonds, der 2022 aufgelegt wurde und ein Volumen von ca. € 250m aufweist. Weitere Informationen unter: http://www.shs-capital.eu Sie wünschen regelmäßig Updates zu SHS? Abonnieren Sie unseren Newsletter

