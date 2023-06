EQS-News: Solvium Holding AG: Solvium veröffentlicht Erklärung zum Deutschen Nachhaltigkeitskodex

Emittent / Herausgeber: Solvium Holding AG / Schlagwort(e): ESG

Solvium Holding AG: Solvium veröffentlicht Erklärung zum Deutschen Nachhaltigkeitskodex



27.06.2023 / 14:20 CET/CEST

Die Solvium Holding AG hat eine Erklärung nach dem Deutschen Nachhaltigkeitskodex (DNK) veröffentlicht. Der Bericht für das Jahr 2022 wurde gemäß dem CSR-Richtlinie-Umsetzungsgesetz erstellt, eine gesetzliche Pflicht dazu bestand nicht. In dem 52-seitigem Dokument beschreibt das Unternehmen anhand von 20 Kriterien die ökologischen und sozialen Eigenschaften sowie Aspekte der Unternehmensführung. André Wreth, Vorstand der Solvium Holding AG: „Den strengen Kriterienkatalog der DNK-Methodik zufriedenstellend zu erfüllen, war ein hartes Stück Arbeit. Das Ergebnis macht uns sehr stolz! Wir möchten damit auch auf der Ebene der nichtfinanziellen Berichterstattung unseren Stakeholdern nachweisen, dass wir es mit unserem Nachhaltigkeitsprozess ernst meinen. Diese Erklärung werden wir in jedem Jahr erneut vorlegen.“ Der Deutsche Nachhaltigkeitskodex ist ein Standard für Transparenz in Bezug auf das Nachhaltigkeitsmanagement von Unternehmen. Um den Deutschen Nachhaltigkeitskodex (DNK) zu erfüllen, erstellen Anwender in der DNK-Datenbank eine Erklärung zu 20 DNK-Kriterien und den ergänzenden nichtfinanziellen Leistungsindikatoren, die aus Global Reporting Initiative (GRI) und European Federation of Financial Analysts Societies (EFFAS) ausgewählt wurden. Die Erklärung steht unter folgendem Link zum Download bereit: https://datenbank2.deutscher-nachhaltigkeitskodex.de/Profile/CompanyProfile/14981/de/2022/dnk Über Solvium Die Solvium-Holding-Gruppe ist Anbieter und Manager solider und innovativer Investments für Privatanleger und professionelle Investoren im Logistikbereich und ist ein in diesem Bereich international tätiger Asset-Manager. Das Unternehmen betreut in Deutschland rund 20.000 geschlossene Verträge mit privaten Investoren und hat bislang mehr als 500 Millionen Euro Anlagekapital investiert. Aktuell managt die Unternehmensgruppe Assets im Wert von mehr als 300 Millionen Euro. Zur Unternehmensgruppe gehören der Containermanager Noble Container Leasing Ltd. mit Standorten u.a. in Hongkong, Shanghai, Singapur und Seoul, eines der führenden innerasiatischen Vermietunternehmen für Container, und die Axis Intermodal Deutschland GmbH, Europas größtes Vermietunternehmen für Wechselkoffer.



