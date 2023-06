Frankreich und Deutschland rechnen mit Reform der EU-Schuldenregeln noch 2023

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Deutschland und Frankreich rechnen bis zum Jahresende mit einer Einigung innerhalb der EU zur Reform der europäischen Schuldenregeln.

"Wir können einen Kompromiss bis Ende 2023 erzielen", sagte Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire am Dienstag auf Schloss Ettersburg unweit von Weimar. "Wir müssen eine Einigung finden." Es gebe eigentlich nur noch bei der Umsetzung Zwist, den deutschen Weg mit automatischen Vorgaben und den französischen Ansatz mit mehr Flexibilität. "Jetzt müssen wir den europäischen Weg definieren."

Bundesfinanzminister Christian Lindner sagte nach dem Treffen mit Le Maire und seiner polnischen Amtskollegin Magdalena Rzeczkowska, es gebe eine gute Möglichkeit, noch dieses Jahr einen Konsens aller 27 EU-Staaten zu finden. Wichtig sei aber, dass das Wachstum der staatlichen Ausgaben langsamer zulege als das Wachstum der Wirtschaft.

Die EU-Kommission will künftig individuell ausgehandelte Abbaupfade für EU-Staaten mit zu hohen Haushaltsdefiziten und Schuldenständen - statt bislang pauschaler Vorgaben. EU-Länder sollen in der Regel in einem Zeitraum von vier Jahren ihre Werte verbessern müssen, teilweise innerhalb von sieben Jahren. Die europäischen Schuldenregeln sind seit 2020 zunächst wegen der Corona-Pandemie und später wegen der Folgen des Krieges in der Ukraine ausgesetzt, sollen aber ab 2024 wieder greifen. In der Zeit sind die Schuldenstände deutlich gestiegen.

