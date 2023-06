Labordienstleister Synlab trennt sich von Geschäft in der Schweiz

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Labordienstleister Synlab hat seine Aktivitäten in der Schweiz an das australische Unternehmen Sonic Healthcare verkauft. Für das Geschäft in der Schweiz werde im zweiten Halbjahr ein Umsatz von rund 50 Millionen Euro erwartet, wie das SDax-Unternehmen am Dienstag in München mitteilte. Der Verkauf werde nicht zu einer Änderung der Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2023 von rund 2,7 Milliarden Euro führen. Die Transaktion wirke sich jedoch positiv auf die bereinigte Ebitda-Marge innerhalb der gegebenen Prognose von 16 bis 18 Prozent für das Geschäftsjahr 2023 aus, hieß es weiter. Zudem werde so die bereinigte Nettoverschuldung um etwa 154 Millionen Euro gesenkt. Anfang Juli soll der Verkauf abgeschlossen sein. Angaben zum konkreten Verkaufspreis wurden nicht gemacht.

Das Ende der Corona-Pandemie hat dem Labordienstleister Synlab wie erwartet zu Beginn des Jahres weiter zugesetzt. Dass der Konzern deutlich weniger Covid-Tests verkauft hat als noch vor einem Jahr, macht sich bei den Zahlen zum ersten Quartal kräftig bemerkbar. Umsatz und Ergebnis gingen deutlich zurück./stk/jha/