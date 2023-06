Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zum AfD-Wahlerfolg in Thüringen

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zum AfD-Wahlerfolg in Thüringen:

"Bei den Landtagswahlen 2024 könnte der "Erdrutsch" noch folgen, den der AfD-Faschist Höcke jetzt schon feixend feiert. Da könnte die AfD Blockademacht erringen, an der kaum vorbei regiert werden kann. Dagegen hilft nur Einigkeit und Respekt unter Demokraten - und die Probleme anzugehen, die wie Dünger in den Biotopen der Protestpopulisten wirken. Erfolge wie in Sonneberg bergen aber auch Risiken für die AfD. Mit der Übernahme von Verantwortung wird sich zeigen, dass sie keine Wunder zu vollbringen vermag. Ein Landrat kann sich nicht als Superman der Flüchtlingspolitik profilieren. Und Leute wie Höcke scheuen Verantwortung wie der Teufel das Weihwasser."/yyzz/DP/nas