Sportwagenbauer Porsche will beim VfB Stuttgart einsteigen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

München (Reuters) - Der Stuttgarter Sportwagenbauer Porsche will beim Fußballklub VfB Stuttgart einsteigen und Mercedes als Namensgeber von dessen Stadion ablösen.

Das ehemalige Gottlieb-Daimler-Stadion soll künftig den Namen "MHP Arena" tragen, nach der Ludwigsburger IT- und Management-Beratungs-Tochter der Porsche AG. Zudem seien der knapp dem Abstieg entronnene Bundesligist und die Volkswagen-Tochter "im Austausch über eine mögliche Beteiligung von Porsche an der VfB Stuttgart AG", hieß es in einer am Dienstag verbreiteten Mitteilung. Dem Sportmagazin "kicker" zufolge geht es um 11,75 Prozent - einen ebenso hohen Anteil hält die Mercedes-Benz Group.

Dafür sei Porsche bereit, 40 Millionen Euro zu zahlen, hieß es in dem Bericht. Der Einstieg solle bis Ende Juli unter Dach und Fach sein, Mercedes habe bereits seine Zustimmung gegeben. Der Autobauer gebe seine Namensrechte an dem Stadion vorzeitig auf, die er sich ursprünglich für 30 Jahre gesichert hatte. VfB-Vorstandschef Alexander Wehrle bezifferte das Gesamtpaket mit Porsche auf einen Wert von mehr als 100 Millionen Euro. Der stellvertretende Porsche-Chef Lutz Meschke betonte, der Einstieg gehe "im engen Schulterschluss" mit Mercedes vonstatten. "Wir kommen nicht etwa, um jemanden zu ersetzen. Vielmehr ist es unsere Absicht, die Kräfte zu bündeln - aus der Region und für die Region."

Der VfB Stuttgart wäre der dritte Bundesliga-Klub, an dem sich ein Unternehmen aus dem Volkswagen-Konzern beteiligt. Der VfL Wolfsburg ist vollständig im Besitz von VW, am FC Bayern München hält die Tochter Audi - neben Adidas und der Allianz - 8,33 Prozent. MHP ist bereits Namensgeber des Basketball-Bundesligisten "MHP Riesen" aus Ludwigsburg, dessen Sporthalle ebenfalls als "MHP Arena" bezeichnet wird.

(Bericht von Alexander Hübner, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)