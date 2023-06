ARD und ZDF wollen beim Sport sparen

AACHEN (dpa-AFX) - Die öffentlich-rechtlichen TV-Sender wollen vermehrt beim Sport sparen. Das kündigten ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky und der ZDF-Sportstrategie-Beauftragte Thomas Fuhrmann am Mittwoch beim Kongress "Neuland" in Aachen an. "Wir wissen, dass wir einsparen müssen", sagte Balkausky. Das gehe in erster Linie beim Lizenzerwerb: "Wir werden immer mehr Rechte teilen müssen."

Balkausky verwies auf Sublizenz-Modelle wie mit dem neuen Sport-TV-Sender Dyn, der unter anderem Live-Berichte vom Handball und Basketball ermöglicht. Zuletzt hatten ARD und ZDF zudem für die 3. Fußball-Liga einen ähnlichen Kontrakt mit der Telekom abgeschlossen.

Von den Sparmaßnahmen sei "vor allem der Fußball betroffen", sagte der ARD-Sportchef, ohne Details zu nennen./mrs/DP/stw