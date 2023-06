Bundeswehr zu schnellerem Abzug aus Mali bereit

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Angesichts der unklaren Aussichten einer Verlängerung des UN-Mandats für die Friedensmission in Mali bereitet sich die Bundeswehr auf einen schnelleren Abzug aus dem westafrikanischen Land vor.

"Unsere Hausaufgaben sind gemacht", sagte der Sprecher des deutschen Einsatzkontingents in Mali, Oberstleutnant Thorsten Smoll, am Mittwoch dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Ein Sprecher des Auswärtigen Amts sagte, die Gespräche in New York liefen "auf Hochtouren", um die Interessen der malischen Regierung, der Truppensteller vor Ort einschließlich Deutschlands und der Menschen im Land in Einklang zu bringen.

Die malische Militärregierung hatte Mitte Juni die Vereinten Nationen aufgefordert, Minusma zu beenden und die UN-Truppen abzuziehen. Das UN-Mandat für den Einsatz läuft am Freitag aus und müsste bis dahin verlängert werden. In Mali sind noch rund 1000 deutsche Soldatinnen und Soldaten stationiert. Nach dem bestehenden Bundestags-Mandat sollen sie bis spätestens Mai nächsten Jahres abgezogen sein. Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Berlin sagte, ein schnellerer Abzug sei grundsätzlich möglich, würde dann aber teurer werden.

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius sagte im ZDF-Morgenmagazin, der Abzug der Bundeswehr müsse so oder so geordnet verlaufen. Nach dem von Frankreich eingebrachten Resolutionsentwurf sollen die Vereinigten Nationen ihre rund 13.000 Blauhelme innerhalb von sechs Monaten bis zum Jahresende aus dem afrikanischen Land abziehen. Der 15 Mitglieder umfassende UN-Sicherheitsrat wollen bis Freitag darüber abstimmen. Seit 2013 sind Truppen der UN-Mission in Mali stationiert.

Wegen der prekären Sicherheitslage kann die Bundeswehr ihren Einsatz zur Stabilisierung des Landes aber faktisch nicht mehr ausführen. Die Militärregierung des Landes hat den Bewegungsspielraum der Mission stark einschränkt und arbeitet mit Russland und den Söldnern der Wagner-Gruppe zusammen. Experten befürchten, dass sich die Sicherheitslage nach dem abrupten Abzug von Minusma verschlechtern dürfte. In dem Land sind mehrere radikalislamische Gruppen aktiv.

(Bericht von Alexander Ratz; Redigiert von Hans Seidenstücker; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)