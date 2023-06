DAX-FLASH: Weitere leichte Gewinne erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax setzt seine Stabilisierung zur Wochenmitte wohl fort: Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,3 Prozent höher auf 15 899 Punkte. Nach oben geht es für den Dax zunächst um einen Rücklauf an die 50-Tage-Linie bei derzeit 15 961 Punkten, bevor dann die Hürde bei 16 000 Punkten wieder in den Fokus rückt.

Unterstützung kommt von der Wall Street, wo sich die Kurserholung nach dem europäischen Handelsende noch festigte. Besonders Technologiewerte waren nach der jüngsten Korrektur wieder gefragt. In Asien nahm vor allem die japanische Börse die Vorlage auf. In China nahmen die Anleger derweil nach schwachen Daten zur Ergebnisentwicklung in der Industrie einige Gewinne vom Vortag wieder mit./ag/zb