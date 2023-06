dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Kursgewinne erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - LEICHTE KURSGEWINNE - Der Dax setzt seine Stabilisierung zur Wochenmitte wohl fort: Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,3 Prozent höher auf 15 899 Punkte. Nach oben geht es für den Dax zunächst um einen Rücklauf an die 50-Tage-Linie bei derzeit 15 961 Punkten, bevor dann die Hürde bei 16 000 Punkten wieder in den Fokus rückt. Unterstützung kommt von der Wall Street, wo sich die Kurserholung nach dem europäischen Handelsende noch festigte. Besonders Technologiewerte waren nach der jüngsten Korrektur wieder gefragt.

USA: - KURSGEWINNE - Nach sechs Verlusttagen in Folge haben sich die Anleger an den US-Aktienmärkten am Dienstag in Kauflaune gezeigt. Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Plus von 0,63 Prozent bei 33 926,74 Punkten. Der marktbreite S&P 500 stieg um 1,15 Prozent auf 4378,41 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 1,75 Prozent auf 14 945,91 Punkte.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - In Asien haben die wichtigsten Aktienmärkte am Mittwoch erneut keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Die positiven Vorgaben aus den USA nahm vor allem die japanische Börse auf. Der Leitindex Nikkei 225 legte zuletzt um 1,5 Prozent zu. In China nahmen die Anleger derweil nach schwachen Daten zur Ergebnisentwicklung in der Industrie einige Gewinne vom Vortag wieder mit. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen in Shenzen und Shanghai sank im späten Handel um rund 0,5 Prozent und in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong büßte der Hang-Seng-Index rund 0,1 Prozent ein.

DAX 15846,86 0,21 XDAX 15898,96 0,55 EuroSTOXX 50 4305,26 0,58 Stoxx50 3938,86 0,01 DJIA 33926,74 0,63 S&P 500 4378,41 1,15 NASDAQ 100 14945,91 1,75

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

Bund-Future 134,01 -0,13%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0950 -0,10 USD/Yen 143,9755 -0,07 Euro/Yen 157,6545 -0,17

ROHÖL:

Brent 72,50 0,24 USD WTI 67,89 0,19 USD

/jha/