EQS-News: SYNLAB AG: SYNLAB baut innovatives Gesundheitszentrum in Florenz

SYNLAB baut innovatives Gesundheitszentrum in Florenz – Investition stärkt Position als führender Anbieter diagnostischer Dienstleistungen in Italien SYNLAB investiert 8 Millionen Euro in den Bau eines neuen 4000 m2 großen medizinischen Versorgungszentrums im Gebäudekomplex „Manifattura Tabacchi“ in Florenz

Breites Spektrum an Routinediagnostik, Spezialtests und medizinischen Gesundheitsdienstleistungen für jährlich über 200.000 Patientinnen und Patienten

Mit neuem Zentrum setzt SYNLAB Wachstum fort und unterstreicht seine Strategie für zukunftssichere Gesundheitssysteme SYNLAB (FWB: SYAB), Europas führender Anbieter medizinischer Diagnostikdienstleistungen und Spezialtests, investiert 8 Millionen Euro in den Bau eines neuen medizinischen Versorgungszentrums in Florenz. Die rund 4000 m2 große Einrichtung in der „Manifattura Tabacchi“, einem städtischen Zentrum für Wissenschaft, Wirtschaft und Kultur, wird mit modernsten Diagnostikgeräten ausgestattet und jährlich bis zu 200 000 Patienten versorgen können. Gestern legte SYNLAB gemeinsam mit Vertretern aus Politik und Wirtschaft den Grundstein für das neue Zentrum in der Hauptstadt der Region Toskana. “Wir sehen unsere medizinischen Dienstleistungen als integralen Bestandteil der Patientenversorgung. Mit dem neuen medizinischen Versorgungszentrum stärken wir unser Fachwissen im Bereich der Spezialdiagnostik und machen dieses lokal verfügbar. Zugleich nutzen wir die Möglichkeiten, welche uns die High-End-Technik in der medizinischen Diagnostik bietet. Auf diese Weise bauen wir unsere Diagnostik- und Gesundheitsplattform in Florenz strategisch aus und schaffen ein Dienstleistungsportfolio, das für eine zukunftssichere Gesundheitsversorgung in Italien von entscheidender Bedeutung ist", betont Mathieu Floreani, CEO des SYNLAB Konzerns. Andrea Buratti, CEO von SYNLAB Italien, erklärt weiter: "Das neue medizinische Versorgungszentrum soll als zentrale Anlaufstelle, eine Art ‚Health Hub', dienen und der Region den Zugang zu einer breiten Palette medizinischer Dienstleistungen ermöglichen. Unter anderem bietet das Zentrum Blutentnahme, Routine- und Spezialtests sowie fortschrittliche diagnostische Bildgebung einschließlich der Hochfeld-Magnetresonanztomographie, CT-Scans und Mammographie. Besonders stolz sind wir darauf, dass das Zentrum die erste Abteilung für Frauengesundheit und -prävention seiner Art in der Toskana haben wird.“ Das neue medizinische Versorgungszentrum von SYNLAB wird noch mehr Wert auf leichte Zugänglichkeit sowie das Wohlbefinden der Patienten legen. Geplant ist eine sichere und einladende Umgebung, die den ASHRAE-Standards entspricht und die LEED® Platin-Zertifizierung für ökologische Nachhaltigkeit erhält. Darüber hinaus fördert es nachhaltige Anfahrtsmöglichkeiten, zum Beispiel durch die Nähe zu öffentlichen Verkehrsmitteln sowie Ladestationen für Elektrofahrzeuge. Für mehr Informationen: Medienkontakt:

David Rollik, FTI Consulting david.rollik@fticonsulting.com

+49 30 288744 250 Kontakt für Investor Relations:

Dr Anna Niedl, SYNLAB anna.niedl@synlab.com

+49 160 9176 0464 Über SYNLAB Die SYNLAB-Gruppe (FWB: SYAB, ISIN: DE000A2TSL71) ist führend im Bereich medizinischer Diagnostikleistungen und Spezialtests in Europa. Die Gruppe bietet die gesamte Bandbreite innovativer und zuverlässiger medizinischer Diagnostik für Patientinnen und Patienten, die niedergelassene Ärzteschaft, Krankenhäuser und Kliniken, Regierungen sowie Unternehmen an.

Aufgrund branchenweit höchster Servicestandards ist SYNLAB der bevorzugte Partner für die Routine- und Spezialdiagnostik in der Human- und Veterinärmedizin. Durch kontinuierliche Innovationen medizinischer Diagnostikdienstleistungen trägt die Gruppe zum Wohl von Patientinnen und Kunden bei.

SYNLAB ist in 35 Ländern auf vier Kontinenten tätig und nimmt in den meisten Märkten eine führende Position ein. Die Gruppe verstärkt ihr Netzwerk regelmäßig durch eine bewährte Akquisitionsstrategie. Über 28.000 Mitarbeitende, darunter über 2.000 medizinische Expertinnen und Experten, tragen jeden Tag zum weltweiten Erfolg der Gruppe bei.

SYNLAB erzielte im Jahr 2022 einen Umsatz von 3,25 Mrd. €.

Weitere Informationen finden Sie unter www.synlab.com. *** Zukunftsgerichtete Aussagen Dieses Dokument ist in keiner Jurisdiktion ein Angebot zum Verkauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren noch ist es eine Aufforderung, ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren abzugeben, und sollte nicht derart ausgelegt werden. Informationen in diesem Dokument können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen alle Informationen, die keine historischen Fakten sind. Solche zukunftsgerichteten Aussagen können durch Begriffe wie "glaubt", "erwartet", "könnte", "wird", "würde", "sollte", "pro forma", "beabsichtigt", "plant", "schätzt" oder die sprachliche Verneinung davon oder andere Variationen oder vergleichbare Terminologie, oder durch Diskussionen über Strategien oder Planungen erkannt werden. Diese Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Maßnahmen, Umsätze oder Ergebnisse und beinhalten Risiken, Ungewissheiten und Annahmen in Bezug auf zukünftige Ereignisse, die sich möglicherweise nicht als richtig erweisen. Die tatsächlichen Maßnahmen oder Ergebnisse können erheblich von den Angaben in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Die in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten daher nur zum Zeitpunkt ihrer Abgabe. SYNLAB übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten. Ergebnisse der Vergangenheit sollten nicht zur Vorhersage zukünftiger Entwicklungen herangezogen werden. Zwischenergebnisse prognostizieren nicht notwendigerweise die Ergebnisse für das Gesamtjahr.

