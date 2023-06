Europas Börsen rücken vor - Konjunktur im Blick

Frankfurt (Reuters) - Die Anleger in Europa sind dem Optimismus der Investoren an der Wall Street nach starken US-Konjunkturdaten gefolgt.

Sorgen um die globale Konjunktur aufgrund eines neuen möglichen Handelskonflikts zwischen China und den USA grenzten allerdings die Gewinne ein. Der deutsche Leitindex Dax notierte am Mittwoch 0,8 Prozent stärker bei 15.968 Punkten. Sein europäisches Pendant, der EuroStoxx50, rückte um 0,7 Prozent auf 4337 Zähler vor.

Die Analysten mahnten zur Vorsicht. "Noch werden die Warnsignale einer möglicherweise bevorstehenden Rezession nicht ernst genommen", sagte Christian Henke, Analyst beim Broker IG. "Vielmehr konzentrieren sich die Anleger auf die derzeitige Zinspolitik in den USA und vor allem auf mögliche Leitzinssenkungen im kommenden Jahr. Zwar versucht Jerome Powell, diese Hoffnungen zu dämpfen, dennoch überwiegt zurzeit die Meinung, dass es außer im Juli nicht zu weiteren Zinserhöhungen kommen wird." So würden die jüngsten Konjunkturdaten eher als Erfolg der US-Notenbank Fed gefeiert, mit Zinserhöhungen die Inflation zu dämpfen, ohne die Wirtschaft abzuwürgen.

Weitere Hinweise zur Geldpolitik der größten Notenbanken erhoffen sich die Investoren vom Höhepunkt der jährlichen Geldpolitikkonferenz der Europäischen Zentralbank (EZB). Geplant im portugiesischen Sintra ist eine Paneldiskussion mit den vier mächtigsten Notenbankern der Welt: FED-Chef Powell, EZB-Präsidentin Christine Lagarde, dem neuen Chef der Bank von Japan, Kazuo Ueda, und dem Gouverneur der Bank of England, Andrew Bailey.

ANLEGER AM BONDMARKT NERVÖS - ÖLPREISE DREHEN INS MINUS

Vorsichtiger als die Aktienmarkt-Teilnehmer zeigten sich die Anleger am Bondmarkt. Dort wetteten immer mehr Investoren auf eine tiefgreifende Konjunkturabschwächung. Der viel beachtete Rendite-Abstand - im Fachjargon Spread genannt - zwischen zwei- und zehnjährigen Bundesanleihen bliebt mit 0,862 Prozentpunkten auf einem sehr hohen Niveau. Experten sprechen hier von einer "inversen Renditekurve", weil üblicherweise kürzer laufende Titel wegen des kleineren Risikos niedriger verzinst werden als Langläufer. Unter Experten gilt eine solche Entwicklung als Vorbote einer Rezession.

Zins- und Konjunktursorgen drückten auch die Ölpreise. Die Nordsee-Rohölsorte Brent und die leichte US-Sorte WTI gaben jeweils rund knapp ein Prozent auf 71,68 beziehungsweise 67,16 Dollar pro Barrel (159 Liter) nach.

BAYER FÄLLT NACH FDA-ENTSCHEIDUNG - RIVALE ROCHE IM AUFWIND

Bei den Einzelwerten standen Elmos Semiconductor im Rampenlicht. Die Aktien des Chipherstellers kletterten um 3,7 Prozent und waren damit die größten Gewinner im Kleinwerteindex SDax. Nach dem Veto des Bundeswirtschaftsministeriums hat Elmos einen neuen Käufer für seine Wafer-Fertigung in Dortmund gefunden.

Aus den Depots flog dagegen Bayer. Die Papiere des Pharmaunternehmens verloren bis zu 1,6 Prozent. Die US-Arzneimittelbehörde FDA lehnte es ab, eine höher dosierte Formulierung des Augenmedikaments Eylea von Bayer und des US-Konzerns Regeneron zuzulassen. Dies gab dem Schweizer Konkurrenten Roche Auftrieb. Die Genussscheine des Pharmariesen stiegen um bis zu 2,3 Prozent und gehören damit zu den größten Gewinnern sowohl unter den Schweizer Standardwerten als auch den europäischen Gesundheitstiteln. Roche hat mit Vabysmo und Lucentis ebenfalls Arzneien zur Behandlung von altersbedingter Makuladegeneration (AMD) im Angebot.

In Paris gab eine Kaufempfehlung der Aktie von Carrefour Rückenwind. Die Titel kletterten um gut Prozent auf 17,34 Euro. Die Experten der US-Großbank Morgan Stanley haben in ihrem ersten Bericht über die französische Supermarktkette die Aktie auf "Overweight" mit einem Kursziel von 21 Euro gesetzt. Grund seien Carrefours starkes Gewinnwachstum, hohe Ausschüttungen an die Aktionäre und der niedrige Aktienpreis, hieß es.

(Bericht von Zuzanna Szymanska; redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)