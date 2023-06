GNW-Adhoc: LeddarTech veröffentlicht Produktionsmuster der umfassenden Low-Level-Fusions- und Wahrnehmungssoftware LeddarVision Front-Entry (LVF-E) mit dem TI-Prozessor TDA4VM-Q1 für L2/L2+ ADAS-Anwendungen

^Das LVF-E ?B"-Muster von LeddarTech mit eingebettetem Steuergerät stellt eine in

der Branche neue Lösung dar, die die hohe Leistung und Zuverlässigkeit der Low- Level-Fusion auf dem ADAS-Einstiegsmarkt zur Verfügung stellt QUEBEC, June 28, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech (https://leddartech.com/)(®), ein Automobilsoftwareunternehmen, das patentierte, bahnbrechende Low-Level-Sensorfusions- und Wahrnehmungssoftwaretechnologie für ADAS und AD anbietet, freut sich bekannt zu geben, dass jetzt ?B"-Muster

seiner LeddarVision (https://leddartech.com/solutions/leddarvision/)(TM) Entry-

Level-ADAS L2/L2+ Highway Assist- und NCAP 2025 (5 Sterne)/GSR 2022 Low-Level- Fusions- und Wahrnehmungssoftware, die für den TDA4VM-Q1 (https://www.ti.com/product/TDA4VM- Q1?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=epd-null-null- prodfolderdynamic-cpc-pf-google- wwe_int&utm_content=prodfolddynamic&ds_k=DYNAMIC+SEARCH+ADS&DCM=yes&gclid=CjwKCA jwkLCkBhA9EiwAka9QRokubh3UtvCUBGLW5RBl1ejI3rcju9RgnD7Ty4IEFP4cAW_02ecJmhoCOYAQAv D_BwE&gclsrc=aw.ds) (8 TOPS)-Prozessor von Texas Instruments (https://www.ti.com/) optimiert wurden, verfügbar sind. Das LeddarVision Front-Entry (LVF-E) (https://leddartech.com/solutions/leddarvision-lvfe/)-Produkt, das Ende 2022 offiziell auf dem Markt eingeführt wurde, ist für Kunden entwickelt worden, die ADAS-Sicherheits- und Straßenassistenzanwendungen der Stufen L2/L2+ für die Einstiegsklasse entwickeln möchten. Die Einführung der ?B"-Muster bringt aufregende Fortschritte für LVF-E, das von einem TDA4VM-Q1-Prozessor von Texas Instruments (TI) angetrieben wird. Durch die Nutzung dieser ?B"-Muster bietet LVF-E erhebliche Kosten- und Leistungsvorteile für die Low-Level-Fusion und ebnet den Weg für eine beschleunigte Einführung von L2/L2+-Systemen. Darüber hinaus reduziert dieser Durchbruch die Anforderungen an Sensoren und Prozessoren, was eine weit verbreitete Implementierung erleichtert und effizienter macht. Die LeddarVision Front-Entry-Lösung ist auch das erste Design, bei dem die hochintegrierte und kosteneffiziente TDA4x (https://www.ti.com/sitesearch/en-us/docs/universalsearch.tsp?langPref=en- US&searchTerm=tda4x&nr=1276#q=tda4x&sort=relevancy&numberOfResults=25)- Prozessorfamilie von TI in einer Low-Level-Fusion-Lösung zum Einsatz kommt. Vorteile * Höhere Leistung: * Verdoppelt die effektive Reichweite der Sensoren und ermöglicht so ein leistungsstarkes ADAS, das die Standards NCAP 2025 (5 Sterne) und GSR 2022 mit geringeren Sensor- und Systemkosten erfüllt. * Niedrigere Kosten: * Geringere Hardwareanforderungen: Ein Novum in der Branche, das mit einer einzigen 120-Grad-Frontkamera mit 1 bis 2 Megapixeln und zwei Radargeräten mit kurzer Reichweite in der vorderen Ecke in einer 1V2R- Konfiguration ausgestattet ist. * Durch die effiziente Implementierung auf der TDA4VM-Q1-Plattform werden die niedrigsten Systemkosten für L2/L2+-ADAS der Einstiegsklasse erreicht, ohne dass die Systemleistung darunter leidet. Besuchen Sie die LVF-E-Produktseite (https://leddartech.com/solutions/leddarvision-lvfe/) von LeddarTech für weitere Informationen und zur Anforderung einer Demo. ?OEMs und Tier-1-Zulieferer bemühen sich, die Erschwinglichkeit von ADAS zu verbessern. LeddarTech erreicht dies durch die Reduzierung der Anzahl der Sensoren und der Kosten, die Vereinfachung der Systeme und die Senkung der Prozessorkosten bei gleichzeitiger Bereitstellung einer leistungsstarken Low- Level-Fusion (LLF) und Wahrnehmung in einem Steuergerät mit Autoqualität. Die Demonstration der Kompatibilität von Low-Level-Fusion mit dem TI-Prozessor TDA4VM-Q1 ist ein starkes Statement für den Markt. Die Verfügbarkeit von ?B"- Mustern unseres LVF-E Software-Stacks zeigt eine kosteneffiziente Wahrnehmungslösung unter Verwendung von LLF und stellt einen bedeutenden Meilenstein für die Technologie von LeddarTech in Bezug auf die beliebte TDA4x- Prozessorfamilie dar", so Charles Boulanger, CEO von LeddarTech. Über LeddarTech LeddarTech ist ein 2007 gegründetes globales Softwareunternehmen mit Hauptsitz in Québec City und weiteren Forschungs- und Entwicklungszentren in Montreal, Toronto und Tel Aviv, Israel. LeddarTech entwickelt und liefert umfassende Softwarelösungen für die Wahrnehmung, die den Einsatz von ADAS- und autonomen Fahranwendungen ermöglichen. Die Software von LeddarTech, die für die Automobilindustrie ausgelegt ist, wendet fortschrittliche KI- und Computer- Vision-Algorithmen an, um präzise 3D-Modelle der Umgebung zu erstellen, die eine bessere Entscheidungsfindung und sicherere Navigation ermöglichen. Diese leistungsstarke, skalierbare und kosteneffiziente Technologie steht OEMs und Tier-1/2-Zulieferern für die effiziente Implementierung von Automobil- und Geländewagenlösungen zur Verfügung. LeddarTech ist für zahlreiche Innovationen im Bereich der Fernerkundung verantwortlich und verfügt über mehr als 150 erteilte oder angemeldete Patente, die ADAS- und AD-Funktionen verbessern. Eine bessere Wahrnehmung rund um das Fahrzeug ist entscheidend, um die globale Mobilität sicherer, effizienter, nachhaltiger und erschwinglicher zu machen: Das ist es, was LeddarTech dazu antreibt, die am weitesten verbreitete Softwarelösung für Sensorfusion und Wahrnehmung zu werden. Weitere Informationen über LeddarTech finden Sie unter www.leddartech.com (http://www.leddartech.com/) sowie bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/leddartech/), Twitter (https://twitter.com/Leddar_Tech), Facebook (https://www.facebook.com/LeddarTech/) und YouTube (https://www.youtube.com/user/Leddartm). Kontakt: Daniel Aitken, Vice-President, Global Marketing, Communications and Investor Relations, LeddarTech Inc. Tel.: + 1-418-653-9000 Durchwahl 232 daniel.aitken@leddartech.com (mailto:daniel.aitken@leddartech.com) * Website für Investor Relations: https://investors.leddartech.com (https://investors.leddartech.com/) * Kontakt für Investor Relations: Kevin Hunt, ICR Inc. kevin.hunt@IcrInc.com (mailto:kevin.hunt@IcrInc.com) * Kontakt für Finanzmedien: Dan Brennan, ICR Inc. dan.brennan@icrinc.com (mailto:Dan.Brennan@icrinc.com) Leddar, LeddarTech, LeddarVision, LeddarSP, VAYADrive, VayaVision und verwandte Logos sind Marken oder eingetragene Marken von LeddarTech Inc. und seinen Tochtergesellschaften. Alle anderen Marken und Produktnamen sind oder können Marken oder eingetragene Marken sein, die zur Identifizierung von Produkten oder Dienstleistungen ihrer jeweiligen Inhaber verwendet werden. °