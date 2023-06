Gold - Versicherung gegen einen heißen Sommer

Der Hochsommer bringt neben steigenden Temperaturen oftmals am Aktienmarkt auch ein erhöhtes Risiko für eine klassische Sommerkorrektur. Investorinnen und Investoren suchen deshalb regelmäßig nach Absicherungen im August. Die Urlaubssaison wird gerne genutzt, um eine erste Bilanz zu ziehen und auch mal ein paar „Chips vom Tisch“ zu nehmen. Die heutige Ausgabe des „HSBC Daily Trading“ möchten wir nutzen, um zu untersuchen, ob der Goldpreis als klassischer Stabilitätsanker gerade in den Sommermonaten einen Beitrag zu einem robusteren Gesamtportfolio leisten kann. Im ersten Schritt haben wir dazu die Wertentwicklung des DAX® bzw. des Goldpreises in diesem Jahrtausend im August/September untersucht. Während die deutschen „blue chips“ in diesen beiden Monaten im Durchschnitt um 3,68 % nachgeben, kann das Edelmetall um 2,18 % zulegen. Die Trefferquote ist dabei in den letzten 23 Jahren für beide Assetklassen sogar gleich (56,5 %). D. h. die Sommermonate fallen am Aktienmarkt nicht per se schlecht aus – im Gegenteil: mehrheitlich konnte der DAX® seit dem Jahr 2000 in den Sommermonaten sogar weiter zulegen. Wenn es aber zu einer Aktienkorrektur kommt, dann fällt diese oftmals signifikant aus.

Gold (Monthly)

Quelle: Refinitiv, HSBC / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Gold

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

