Kiew: Bislang 24 000 ukrainische Soldaten in der EU ausgebildet

KIEW (dpa-AFX) - In den Staaten der Europäischen Union haben Angaben aus Kiew zufolge bereits Tausende ukrainische Soldaten eine westliche Kampfausbildung erhalten. "Insgesamt sind bereits 24 000 ukrainische Soldaten in der EU ausgebildet worden", sagte Generalleutnant Serhij Najew am Mittwoch laut einer Mitteilung des Verteidigungsministeriums.

Nach dem russischen Einmarsch vor mehr als 16 Monaten haben mehrere EU-Staaten - darunter Deutschland - mit der Ausbildung ukrainischer Soldaten begonnen. Tausende weitere Ukrainer sind auch in den USA, Kanada, Großbritannien und Norwegen auf Kampfeinsätze vorbereitet worden. Mit der Ausbildung an westlichen Waffensystemen und in moderner Taktik soll die ukrainische Armee befähigt werden, die russischen Besatzer vom eigenen Staatsgebiet zu vertreiben./ast/DP/stw