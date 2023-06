Litecoin Kurs: Anleger machen Kasse – trotz Fidelity-Plänen

Krypto-Anleger machen trotz der bestehenden Hoffnung auf die baldige Zulassung eines Bitcoin-Spot-ETFs zur Wochenmitte zunächst Kasse. Jüngst war es der Vermögensverwalter Fidelity, welcher Medienberichten zufolge einen Antrag auf Zulassung eines entsprechenden ETFs plane.

Gegenüber dem Vortag büßt der Litecoin Kurs (LTC) zunächst über vier Prozent auf rund 85 Dollar je Einheit ein.

Fidelity plant Zulassungsantrag auf börsengehandelten Bitcoin-Spot-ETF

Dass nun auch der Vermögensverwalter Fidelity voraussichtlich einen Zulassungsantrag für einen Bitcoin-Spot-ETF bei der US-Wertpapieraufsichtsbehörde stellen will, lässt Marktakteure rund um den Globus weiter aufhorchen. Damit schließt sich das Unternehmen anderen Branchengrößen wie etwa BlackRock an, welche entsprechende ETFs auflegen wollen.

In den vergangenen 14 Tagen haben zahlreiche Unternehmen neue Anträge bei der SEC für einen entsprechenden ETF eingereicht.