Pressestimme: 'Fuldaer Zeitung' zur Razzia bei Woelki

FULDA (dpa-AFX) - "Fuldaer Zeitung" zur Razzia bei Woelki:

"Ach Gott, schon wieder der Herr Woelki. Dass der Kardinal und Erzbischof von Köln den Ermittlern höchstpersönlich die Tür zu seiner Residenz geöffnet hat, mag Zufall sein. Aber überrascht war er wohl nicht. Schließlich hatte der Chef eines der wohlhabendsten katholischen Bistümer schon öfter unfreiwillig Kontakt zu Justizbehörden und weltlicher Gerichtsbarkeit. Wer aber eine Symbolfigur des Glaubens ist und diesen nicht nur an Feiertagen als Monstranz vor sich her trägt, der muss über jeden Zweifel erhaben sein - und das ist Kardinal Woelki schon lange nicht mehr. Wenn er seiner Kirche helfen wollte, müsste er spätestens jetzt seinen Kardinalshut nehmen und gehen, selbst wenn ihm am Ende keine Schuld nachzuweisen ist."/yyzz/DP/he