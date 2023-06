Pressestimme: 'Volksstimme' zum Mercosur-Abkommen

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zum Mercosur-Abkommen:

"Eines kann man der deutschen und europäischen Landwirtschaftspolitik sicherlich nicht vorwerfen: Dass sie sich in den vergangenen Jahren mit Regulierungen und dem Setzen immer neuer Produktionsstandards zurückgehalten hat. Davon kann jeder Bauer ein Lied singen, der plant, bauliche Veränderungen an einem seiner Ställe vorzunehmen. Nur schade, wenn man dabei nicht konsequent ist. Denn tritt das Mercosur-Abkommen in Kraft, werden jegliche Bemühungen um eine Wende hin zu mehr Ökologie und Nachhaltigkeit konterkariert. Geflissentlich übersieht man, unter welchen Bedingungen und zu welchem Preis Landwirtschaft in Ländern wie Brasilien und Argentinien betrieben wird. Zumal die Aussicht auf zollfreie Exporte in den europäischen Markt die negativen Entwicklungen wie Landgrabbing und Abholzung von Wäldern beschleunigen wird. Um Nachverhandlungen wird man also kaum umhinkommen. Ansonsten steht die Glaubwürdigkeit der europäischen Landwirtschaftspolitik auf dem Spiel."/yyzz/DP/he