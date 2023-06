Aktien Europa Schluss: EuroStoxx mit leichtem Plus - Londoner Börse gibt nach

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben sich am Donnerstag unterschiedlich aus dem Handel verabschiedet. Der EuroStoxx 50 schloss mit einem Plus von 0,23 Prozent bei 4354,69 Punkten. Der französische Cac 40 stieg um 0,36 Prozent auf 7312,73 Zähler. Dagegen fiel der britische FTSE 100 um 0,38 Prozent auf 7471,69 Punkte.

Der Handel verlief zurückhaltend. "Die Sommerpause an den Aktienmärkten kündigt sich bereits an und kurz vor dem Halbjahresende springt kein Marktteilnehmer mehr in das kalte Wasser", beschrieb Marktexperte Andreas Lipkow das Geschehen. Zudem hängt weiterhin die Ungewissheit über die weitere Zinsentwicklung über den Märkten. "Wir sehen, dass die Zinserhöhungsphase sowohl in den USA als auch im Euroraum noch nicht ganz abgeschlossen ist", hieß es von der Landesbank Baden-Württemberg."/edh/he