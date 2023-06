Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax vor Inflationszahlen unverändert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax ist am Donnerstag im frühen Handel nicht weiter gekommen. Zuletzt notierte der deutsche Leitindex mit 15 949 Zählern auf dem Vortagesschluss. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gab um 0,10 Prozent auf 27 192,30 Zähler nach. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 trat auf der Stelle.

Tags zuvor hatte der Dax mit 15 994 Punkten zwischenzeitlich wieder Anlauf auf die Hürde von 16 000 Punkten genommen. Letztlich scheiterte er aber sogar an der darunter liegenden 50-Tage-Linie.

Am Markt warten die Anleger auf neue Daten zur Preisentwicklung in Deutschland, die am Nachmittag auf dem Programm stehen. Inflationsdaten aus der Eurozone folgen am Freitag. Zuletzt hatten zahlreiche Vertreter der Europäischen Zentralbank (EZB) deutlich gemacht, dass der Kampf gegen die hohe Inflation fortgesetzt wird.

Anleger sehen sich also nach wie vor mit der Aussicht auf weiter steigende Zinsen der Notenbanken konfrontiert. Dabei nähmen die Sorgen vor einer Übersteuerung zu, was auch damit zu erklären sei, dass die zuletzt veröffentlichten Stimmungsindikatoren - insbesondere die Einkaufsmanagerindizes und der Ifo-Index - enttäuscht hätten, hieß es von der Helaba./ajx/jha/