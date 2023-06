Bilfinger: Kaufempfehlung sorgt für zweistelliges Kursplus bei der Aktie

Eine Kaufempfehlung der UBS hat bei Bilfinger am Donnerstag möglicherweise eine Trendwende eingeläutet. Die Papiere des Industriedienstleisters sprangen um fast 10 Prozent an und machten damit die Hälfte der seit Ende April erfolgten Kurskorrektur wett. Dabei schafften sie es gleich über mehrere kurz-, mittel- und längerfristige Durchschnittslinien.

"Value-Chance"

UBS-Experte Gregor Kuglitsch sieht die Aktien als "Value-Chance". Das bisherige Kursniveau verkenne das Profitabilitätspotenzial - gerade mittelfristig. Eine allgemein bessere Auftragslage, Investitionstrends in der Industrie sowie Nachfrage in den Themen Energieeffizienz und Dekarbonisierung erleichterten den Weg zu den Margenzielen. Die Einsparungsabsichten hält Kuglitsch für glaubhaft. Bilfinger-Anteile waren Ende April mit fast 40 Euro wieder an das Vorjahreshoch zurückgekehrt. Seither ging es schnurstracks bergab, unterbrochen von nur einer positiven Woche.

Fazit:

Der heutige Anstieg erfolgt sehr dynamisch und kann sowohl EMA50 als auch EMA200 Intraday überwinden. Kann das aktuelle Kursniveau per Tagesschluss verteidigt werden, würde weiteres Erholungspotenzial Richtung 40 EUR-Marke entstehen. (mit Material von dpa-AFX)