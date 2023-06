Bund-Länder-Runde berät erneut über Krankenhausreform

BERLIN (dpa-AFX) - Im Ringen um eine Neuaufstellung der Krankenhäuser in Deutschland kommen Bund und Länder am Donnerstag zu erneuten Beratungen zusammen. Gesprochen werden soll über Eckpunkte für eine Reform. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) strebt dann über den Sommer konkretere Vorschläge für einen Gesetzentwurf an. Die Reform soll das Vergütungssystem mit Pauschalen für Behandlungsfälle ändern, um wirtschaftlichen Druck auf die Kliniken zu verringern. Der Bund plant zudem einheitliche Qualitätskriterien und genauer definierte Leistungsbereiche der Kliniken. Mit den Ländern diskutiert wird vor allem über Einstufungen des Kliniknetzes und frühere Finanzspritzen./sam/DP/he